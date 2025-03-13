Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС, депутата регионального парламента Александра Парамонова по делу о взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщает «Коммерсант», мужчина будет находиться под стражей по меньшей мере до 9 мая.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с другими должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона «за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения».

Как сообщили в ведомстве, за этот период Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 млн рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Деньги подозреваемые распределили между собой.

Адвокат Парамонова просила суд отправить его подзащитного под домашний арест, с учетом того, что у него на иждивении находятся четверо детей, в том числе двое малолетних. Однако следствие настояло на том, что при такой мере пресечения, обвиняемый мог бы оказать давление на свидетелей.

О задержании директора нижегородского филиала РАНХиГС днем 12 марта сообщил источник РБК, а также местные издания «В городе N» и NewsNN со ссылкой на телеграм-канал «Опер пишет». По данным собеседника РБК, силовики пришли домой к Парамонову в пять утра.

В 2019 году Александр Парамонов возглавил Нижегородский институт управления РАНХиГС. С 2015 по 2022 был директором регионального отделения. До этого с 2011 года работал заместителем директора. Парамонов также является депутатом законодательного собрания Нижегородской области от партии «Единая Россия». До этого он был руководителем фракции в городской думе Дзержинска. В 2020 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».