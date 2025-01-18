Суд арестовал дом и земельный участок рэпера Алишера Моргенштерна* в Истринском районе Подмосковья по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Арест также наложен на нежилое здание и три нежилых помещения. По решению суда Моргенштерн* не может совершать с этим имуществом какие-либо юридические действия.

Телеграм-канал Shot утверждает, что арестованная недвижимость Моргенштерна* находится в деревне Леоново. Рэперу якобы принадлежат дом площадью 809 квадратов, участок на 0,95 гектара и гараж в 164 квадратных метра. Стоимость недвижимости оценивают примерно в 200 млн рублей, пишет Shot.

Помимо этого, по данным канала, в собственности у музыканта три помещения в Москве. Рэпер приобрел в 2023 году, уже после отъезда из России, отмечает Shot.

Адвокат Сергей Жорин сообщил РБК, что ни музыкант, ни его защита не получали официальных уведомлений об аресте недвижимости и будут обжаловать соответствующие акты.

Моргенштерн* уехал из России в ноябре 2021 года, к тому моменту успев стать фигурантом нескольких дел о пропаганде наркотиков. В мае 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов. Ведомство обосновало это решение тем, что с 2020 по 2022 год музыкант получил более 29 млн рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd, в том числе за размещение политических постов в Telegram-канале «Не Моргенштерн*». Через своих представителей рэпер пытался оспорить решение Минюста, но суд оставил его в силе.

В мае 2023 года на Моргенштерна* составили административный протокол о нарушении правил деятельности иноагента из-за отсутствия соответствующей маркировки в публикациях. В сентябре 2024 года против артиста возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Источник в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости отметил, что Моргенштерн* публиковал материалы в телеграм-канале и на YouTube без специальной пометки.

Адвокат Сергей Жорин заявил РБК, что Моргенштерн* вину не признает, а защита намерена доказывать его невиновность. Защитник добавил, что даже «в самом негативном варианте» певцу «не могут назначить наказание, связанное с лишением свободы», поскольку ранее он не был судим.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов