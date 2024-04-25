Тверской суд Москвы до 15 июня арестовал бывшего первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе столичных судов.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 22 суток, то есть до 15 июня 2024 года», — говорится в решении суда.

По данным следствия, Стригункова систематически получала взятки в рамках госконтрактов по ремонту больниц Московской области. Следствие считает, что бывшая чиновница также привлекала к преступному сговору знакомых и доверенных должностных лиц.

По информации ТАСС, Стригункову подозревают во взятке «на сумму не менее 123 млн рублей». По данным Mash, эта сумма достигает порядка 150 млн рублей. Деньги Стригункова получала от фирмы, которой она помогала на постоянной основе выигрывать тендеры на ремонт медучреждений Подмосковья, сообщает телеграм-канал.

Во время судебного заседания следователи просили об аресте Стригунковой, поскольку сочли, что она может скрыться от суда за границей, где у нее есть недвижимость, зарегистрированная на третьих лиц, пишет РИА Новости. Бывшая чиновница опровергла такую возможность и попросила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ей необходимо ухаживать за родственниками. Виновной в получении взятки экс-замглавы правительства себя не признала.

Как передавали «Вести. Дежурная часть», в доме Стригунковой прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли крупную сумму наличными и большое количество предметов роскоши. Также сообщается, что бывшая первый зампред получала доходы в виде процентов от займов и от сдачи в аренду семи квартир.

По данным газеты «Коммерсантъ» («Ъ»), о предполагаемых взятках экс-чиновницы следствию сообщил бывший замминистра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров, с которым Стригункова ранее работала в министерстве.

Захарова задержали в середине января 2024 года при получении взятки в 150 миллионов рублей, сообщал источник в правоохранительных органах «Ленте.ру». После этого бывшего чиновника арестовали. Мужчина признал вину, и, по информации «Ъ», заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, в рамках которого свидетельствовал против Стригунковой, с которой делил взятки.

Светлану Стригункову задержали по подозрению в получении взятки вечером 24 апреля.

До 25 марта 2024 года женщина занимала пост первого зампреда правительства Подмосковья, затем написала заявление об отставке по собственному желанию.

До этого Стригункова работала в министерстве экономики Московской области, где стала первым замминистра. Осенью 2019 года ее назначили первым замминистра здравоохранения региона, а уже в январе 2020 года стала министром здравоохранения Подмосковья. С этого времени она также считалась первым зампредседателя правительства Мособласти.