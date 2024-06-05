Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По ходатайству следствия суд на месяц, до 4 июля, отправил Долматова в СИЗО, следует из сообщения. Экс-замглавы Росприроднадзора вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В случае признания виновным бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы и штраф на сумму до 1 млн рублей.

Олегу Долматову 46 лет. Должность заместителя руководителя Росприроднадзора он занимал с 2011 по 2017 годы, потом — пост директора по экологии и природоохранной деятельности компании «Мечел».

По версии СКР, бывший заместитель руководителя Росприроднадзора участвовал в схеме хищения бюджетных средств, которые предназначались для создания программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду (ПТО «УОНВОС»).

Следствие считает, что Долматов помог организации, занимающейся внедрением ПТО, выиграть грантовый конкурс, завысив в документах расходы на создание программного продукта.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», речь идет о хищении 370 млн рублей при участии компании «Адиком Системс», которая выполняла госконтракт на разработку программно-технического обеспечения учета отходов. В 2023 году был задержан гендиректор этой компании Игорь Теперин, пишет канал. Ему, как и Долматову, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным «ВЧК-ОГПУ», уголовное дело о хищении 370 млн рублей при реализации госконтракта на разработку ПТО «УОНВОС» было возбуждено в сентябре 2020 года. 22 апреля 2024 года одним из его фигурантов стал экс-директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФЦАО) Владислав Новиков, арестованный в 2016 году по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). С августа 2023 года по апрель 2024 Новиков находился в зоне боевых действий на Украине, утверждает телеграм-канал.

Осенью 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор другому бывшему замглавы Росприроднадзора — экс-председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю.

Бывший чиновник был осужден на 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске. Ему вменяли ту же статью, что и Долматову, — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда говорил, что Митволь заключил сделку со следствием, то есть признал свою вину и согласился дать показания на других фигурантов дела. СКР считал, что принадлежащий Митволю Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ), который должен была строить метро в Красноярске, получил из бюджета 975,2 млн рублей за невыполненные работы.