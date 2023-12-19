Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца — до 15 февраля 2024 года — начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд также арестовал до 15 февраля еще двух фигурантов дела — главу самарского Союза противопожарных объединений Яна Гущина и директора нескольких коммерческих фирм Елену Тютюнник. Им предъявлены обвинения в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе, по версии следствия, Бойко покровительствовал входящим в группу компаний коммерческим организациям при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, генерал-майору якобы была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные в банкоматах. По версии следствия, в общей сложности спасатель получил таким образом 25 млн рублей.

Главу самарского управления МЧС задержали утром 18 декабря, по месту его жительства и в его рабочем кабинете прошли обыски. На следующий день, 19 декабря, Бойко и его сообщников доставили в Москву для избрания меры пресечения.

Олег Бойко был назначен начальником ГУ МЧС по Самарской области по указу президента России в марте 2014 года. Спустя два года ему было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы. В 2019 году Бойко удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.