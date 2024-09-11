Суд наложил арест на имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Об этом говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Брюн, Копоров и Якушев проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд запретил собственникам или владельцам арестованного имущества распоряжаться им. Агентство не уточняет, какие объекты недвижимости арестованы у бывшего главного нарколога Минздрава. У Якушева арестованы четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира.

ТАСС отмечает, что потерпевшей стороной по делу Брюна признан Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения столицы, который в случае обвинительного приговора может требовать возмещение ущерба.

Уголовное дело рассматривает в Кузьминский суд Москвы с февраля 2024 года.

Евгений Брюна задержали 19 августа 2022 года. В тот же день Министерство здравоохранения сняло его с должности главного внештатного психиатра-нарколога. Вместе с Брюном был задержан его заместитель в Российской наркологической лиге и Ассоциации наркологов Владимир Якушев.

В январе 2023 года задержали Сергея Копорова. Как отмечал «Ъ», все они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупках по завышенным ценам тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Сначала им инкриминировали хищение 20 млн рублей, в ходе расследования ущерб увеличился до 138 млн рублей.