Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о растрате средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следователи МВД России обвинили экс-депутата в растрате средств АО «Корпорация развития Курской области», выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, передавал ТАСС. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. В ходе заседания мужчина частично признал вину.

«Я частично признал вину в том, что мне инкриминируют. Не совсем согласен с формулировками, поэтому частично», — сказал Васильев.

Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения, так как тот женат, воспитывает четырех детей, руководит общественной организацией, занимается благотворительностью, имеет награды за защиту Курской области.

Экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева задержали 20 апреля. По словам источника ТАСС в силовых структурах, перед задержанием экс-депутат находился в зоне военной операции на Украине.

Как сообщал ТАСС, Васильев вместе с гендиректором компании «КТК сервис» Андреем Воловиковым дал показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Их задержали соответственно 15 и 16 апреля по обвинению в хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 1 млрд руб. из регионального бюджета.

19 апреля депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании прекратили полномочия Васильева. Основанием стало его письменное заявление.

Как Васильев связан с делом о хищениях при строительстве укреплений в приграничье

В октябре 2024 года сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве укреплений. Следственные действия прошли в том числе в компании «Сиэми», выступавшей одним из подрядчиков возведения линии обороны в Курской области. Васильев занимал в ней должность советника генерального директора. После обысков он заявил, что предоставил «все интересующие документы» сотрудникам полиции, а также что к нему «не было вопросов». Кроме того, Васильев сообщил о «заказухе» в отношении него.

В разговоре с «Ъ» Васильев признавал, что «Сиэми» занималась возведением первой линии обороны на российской-украинской границе. По его словам, два сооружения строились «в рамках договора подряда, еще одно — по договору субподряда».

Васильев заверил, что если возведенные укрепления «нормально эксплуатировать, то это неприступные крепости».

«Большинство фортификационных сооружений я видел лично и был в них. <…> Это километры подземных коммуникаций, закрытых полностью либо плитами, либо бревнами. Там была установлена профессиональная система видеонаблюдения, чтобы бойцы видели, что происходит в нескольких сотнях метров», — утверждал экс-депутат.

Также Васильев рассказал, что не все построенные объекты «были заселены», оставшись «брошенными», поскольку были не готовы к эксплуатации после постройки. Он указывал, что денежные средства, полученные авансом за строительство сооружений, «висят как убыток, так как объекты не закрыты», а «все подрядные организации ни с кем до конца не рассчитались».

Связанные с Васильевым «КТК Сервис» и «Сиэми» фигурировали в иске Генпрокуратуры к участникам строительства линий обороны на границе с Украиной в Курской области. Суд взыскал со всех ответчиков более 4,1 млрд рублей.

Как показала проверка Генпрокуратуры, «КТК Сервис» и «Сиэми» получили от КРКО контракты на сумму 385,3 млн рублей, часть которых легализовали путем приобретения дорогостоящей недвижимости. Претензии к Васильеву были выделены в отдельное производство, однако позже его приостановили, выяснил «Ъ».

В 2023 году в соцсетях распространилось видео, снятое в Мексике, в котором Васильев с пивом в руке желает всем «много денег». Тогдашний курский губернатор Роман Старовойт заявил, что «очень зол» на депутата и попросил проверить ролик на этичность. В свою очередь Андрей Турчак, занимавший пост секретаря генсовета «Единой России», пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера», если тот не откажется от мандата.

Сам Васильев заявил, что снятое в Мексике видео было «приколом исключительно для своих». Он утверждал, что поехал туда к родственникам жены, потому что врачи рекомендовали ей рожать в «более благоприятных условиях». Впоследствии депутат извинился за видео, а комиссия по депутатской этике Курской облдумы вынесла ему предупреждение.

В октябре 2024 года Васильев сообщил, что прошел обучение в Российском университете спецназа имени В.В. Путина в чеченском Гудермесе. В декабре издание «Площадь» написало, что на фоне дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений экс-депутат отправился в зону военной операции на Украине, подписав контракт с Минобороны.