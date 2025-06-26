Химкинский городской суд Московской области арестовал на два месяца Владимира Витикова, который с силой швырнул на пол чужого двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС.

31-летнему гражданину Беларуси предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений, не доведенное до конца по не зависящим от преступника обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 , п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК), отмечает MSK1.RU.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненный срок, если пострадавший ребенок не выживет. Витиков будет находиться в СИЗО до 24 августа.

По данным суда, Витиков родился на Украине, однако до пяти лет жил со своей семьей в Карелии. Позднее он переехал в Беларусь, где получил гражданство. У него есть жена и двое детей.

По словам следователя, мужчина признал вину и раскаялся.

«Обвиняемый Витиков в ходе допроса признал свою вину после того, как сотрудники следствия показали ему видео инцидента из аэропорта», — заявил ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

На видео RT из суда Витиков отрицательно ответил на вопрос, не хочет ли он извиниться перед родителями ребенка, и заявил, что не чувствует перед ними вину.

Мужчина привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств (ст. 6.8 КоАП). Также известно, что Витиков состоял на учете в психоневрологическом диспансере. «Что-то вроде шизофрении», — сказал сам подсудимый о своем диагнозе.

По данным Главного следственного управления по Московской области, 24 июня Витиков ожидал в Шереметьево пересадки на рейс в ближнее зарубежье. В какой-то момент он схватил двухлетнего ребенка уроженцев Афганистана, имеющих российское гражданство, и бросил его на пол.

Ребенок получил перелом черепа, был введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, родители ребенка находятся «в ужасном состоянии, даже не могут подобрать слова».