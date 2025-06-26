Химкинский городской суд Московской области арестовал на два месяца Владимира Витикова, который с силой швырнул на пол чужого двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС.
31-летнему гражданину Беларуси предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений, не доведенное до конца по не зависящим от преступника обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 , п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК), отмечает MSK1.RU.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненный срок, если пострадавший ребенок не выживет. Витиков будет находиться в СИЗО до 24 августа.
По данным суда, Витиков родился на Украине, однако до пяти лет жил со своей семьей в Карелии. Позднее он переехал в Беларусь, где получил гражданство. У него есть жена и двое детей.
По словам следователя, мужчина признал вину и раскаялся.
«Обвиняемый Витиков в ходе допроса признал свою вину после того, как сотрудники следствия показали ему видео инцидента из аэропорта», — заявил ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
На видео RT из суда Витиков отрицательно ответил на вопрос, не хочет ли он извиниться перед родителями ребенка, и заявил, что не чувствует перед ними вину.
Мужчина привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств (ст. 6.8 КоАП). Также известно, что Витиков состоял на учете в психоневрологическом диспансере. «Что-то вроде шизофрении», — сказал сам подсудимый о своем диагнозе.
По данным Главного следственного управления по Московской области, 24 июня Витиков ожидал в Шереметьево пересадки на рейс в ближнее зарубежье. В какой-то момент он схватил двухлетнего ребенка уроженцев Афганистана, имеющих российское гражданство, и бросил его на пол.
Ребенок получил перелом черепа, был введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, родители ребенка находятся «в ужасном состоянии, даже не могут подобрать слова».
Отец ребенка рассказал MSK1.RU, что в момент инцидента мать мальчика отошла за коляской, а когда вернулась, сын уже лежал на полу. Супруга мужчины беременна, она возвращалась из Ирана, где живет ее семья. В разговоре с RT он назвал напавшего на его сына Виткова «сатаной» и «шайтаном».
По данным СМИ, Витиков купил гашиш на рынке в Каире и употребил его перед вылетом в Москву, а также выпил три бутылки виски в Duty Free. Мужчина не смог объяснить правоохранителям, почему решил напасть на ребенка, и заявил о помутнении рассудка после прибытия в зону выдачи багажа.