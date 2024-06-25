Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего топ-менеджера принадлежавшего Евгению Пригожину медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова по подозрению в вымогательстве (п.б ч.3 ст.163 УК РФ). Как сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов, мужчина будет находится под стражей по меньшей мере до 20 августа.

Сам Горбунов заявил, что не согласен со вменяемой ему статьей, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, бывший топ-менеджер «Патриота» придумал схему по завладению деньгами экс-генерального директора телеканала «Санкт-Петербург», главы правления “Фонда развития новых медиа” Александра Малькевича и требовал от него 4 млн рублей.

Как отмечает «Фонтанка», Малькевич ранее также занимал пост главного редактора издания USA Really, связанного со структурами Пригожина.

«Располагая сведениями о том, что потерпевший является председателем правления “Фонда развития новых медиа” и ведет активную общественную деятельность, с 23.04.2024 по 11.06.2024, организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах, содержащих порочащие честь и достоинство М. сведения, а также подрывающие репутацию, создав тем самым условия для реализации своего преступного умысла», — говорилось в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Горбунова задержали после передачи Малькевичем «суммы денежных средств, имитирующих» 1,5 млн рублей.

Предыдущее заседание по избранию меры пресечения Горбунову по просьбе прокуратуры проходило в закрытом режиме. Представители следствия настаивали на помещении мужчины под арест из-за его связей с военными компаниями, рассказали собеседники «Фонтанки». В итоге его заседание отложили на 72 часа, чтобы защита могла подготовить необходимые документы.

«Фонтанка» также отметила, что Горбунова задержали правоохранительные органы в день мятежа ЧВК «Вагнер». По словам его бывших коллег, фактически Горбунов занимался руководством медиаструктурами холдинга «Патриот».

После гибели Евгения Пригожина его партнёр по бизнесу Александр Горбунов начал восстанавливать сеть телеграм-каналов, которые были связаны с ЧВК «Вагнер». По информации издания, Горбунов предложил Павлу Пригожину, сыну основателя ЧВК, использовать оставшиеся ресурсы в коммерческих целях.

На некоторое время подконтрольные Горбунову ресурсы возобновили свою активность, но в середине мая, когда финансирование прекратилось, эта активность сошла на нет.