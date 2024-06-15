Благовещенский городской суд 15 июня арестовал 59-летнего водителя микроавтобуса, обвиняемого в ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Амурской области.

Ранее против мужчины было возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК).

«Благовещенским городским судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На время предварительного следствия обвиняемый будет содержаться в СИЗО города Благовещенска», — говорится в сообщении СК.

Водитель пробудет в СИЗО два месяца — до 14 августа.

Авария произошла 14 июня около 19:28 по местному времени (13:28 мск). Как сообщило управление МВД региона, водитель минивэна не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.

На месте погибли три человека — 49-летняя женщина и мальчики 14 и 15 лет. Позднее стало известно о смерти еще двух человек — 15-летнего подростка и 50-летней женщины. Они скончались в больнице, сообщили в Минздраве Амурской области.

«Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — отметили в ведомстве.

На месте аварии появился стихийный мемориал. «Известия» пишут, что местные жители несут к нему цветы и игрушки.

Четверо человек остаются в больницах. Двое пострадавших — мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации. Их состояние оценивают как тяжело и крайне тяжелое. Еще двое, подросток 14 лет и девушка 19 лет, переведены из реанимации в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести, рассказала зампреда правительства—министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Телеграм-канал Shot писал, что за рулем Suzuki Hustler находился Евгений Бакарюкин. По словам источника канала, за час до аварии мужчина выпил бутылку водки. Телеграм-канал «112» уточнил, что освидетельствование показало у Бакарюкина 2 промилле алкоголя — это «почти бутылка водки». О том, что в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения, подтвердили в СК и МВД.

По данным Shot, Бакарюкин — уроженец Красноярского края. Ранее он работал охранником, машину купил в октябре прошлого года. За это время ему выписали три штрафа на общую сумму 4 тыс. руб.

С места происшествия водитель скрыться не пытался, сообщили ТАСС в оперативных службах. В результате аварии мужчина получил «незначительные травмы». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.