Суд Евросоюза постановил отменить санкции против сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра. Решение опубликовано на сайте суда. Однако в компенсации «причиненного ему морального ущерба» в €100 тыс. Пумпянскому-младшему отказано.
Суд отмечает, что решение об отмене ограничений было принято в связи с тем, что Совету ЕС не удалось доказать, что Пумпянский-младший «предоставляет материальную или финансовую поддержку России», а также сохраняет связь с отцом и его компаниями. Компенсации ему не были выплачены из-за того, что суд счел требования не обоснованными.
При этом Совет Евросоюза должен оплатить за Пумпянского судебные издержки, а Еврокомиссия — собственные судебные расходы. Кроме того, сроки отмены санкций в отношении Пумпянского-младшего не указаны — это решение может быть оспорено Советом ЕС.
Александр Пумпянский попал под ограничения Швейцарии вместе со своим отцом в марте 2022 года. Причиной включения в санкционные списки Пумпянского-младшего стало его членство в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), сотрудничающей с российскими властями и государственными предприятиями. В частности, ТМК является одним из поставщиков стальных труб для «Газпрома». В том же месяце Пумпянский покинул совет директоров ТМК, а также группы «Синара» и банка «Синара».
Позднее Александр Пумпянский подал заявку в федеральный департамент экономики Швейцарии с просьбой исключить его из санкционного списка. Он отметил, что попал под ограничения по ошибке, а сам не является олигархом.
Пумпянский-младший также отмечал, что санкции отразились на его образе жизни. По его словам, он потерял возможность покупать продукты, платить по ипотеке, совершать телефонные звонки и прочие операции, из-за того что его номер был заблокирован оператором Swisscom, а также передвигаться на арендованной машине серии BMW X7, которую потребовали вернуть.
Александр Пумпянский окончил Женевский университет, а позднее получил сертификат финансового аналитика CFA. В 2012 году Пумпянский вошел в совет директоров банка «Синара», в 2014 году занял должность зампреда совета директоров и вошел в совет директоров группы «Синара». В 2016 году Александра Пумпянского избрали председателем совета директоров «Синары». Среди прочего, с 2016 года Пумпянский имеет гражданство Швейцарии.
Против Дмитрия Пумпянского санкции также вводили Великобритании, ЕС и США, после чего он вышел из бенефициаров и покинул совет директоров «ТМК». Яхта российского бизнесмена Axioma, которую оценивают в $75 млн, была конфискована в Гибралтаре в марте 2022 года после того, как американский банк JP Morgan заявил, что предприниматель просрочил выплату кредита в $20 млн. В августе стало известно, что она выставлена на аукцион. По данным британских СМИ, это был первый случай продажи яхты, принадлежащей крупному российскому бизнесмену, после начала военных действий на Украине.
Яхта Axioma длиной 72,5 метров имеет шесть пассажирских кают, способных вместить 12 человек, а также помещения для членов экипажа. Кроме того, на судне есть бассейн, джакузи, спа-салон, 3D-кинотеатр, яхта имеет на своем борту водные мотоциклы и снаряжение для подводного плавания. Судно было построено в 2013-м году и изначально называлось «Красная площадь».