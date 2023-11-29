Суд Евросоюза постановил отменить санкции против сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра. Решение опубликовано на сайте суда. Однако в компенсации «причиненного ему морального ущерба» в €100 тыс. Пумпянскому-младшему отказано.

Суд отмечает, что решение об отмене ограничений было принято в связи с тем, что Совету ЕС не удалось доказать, что Пумпянский-младший «предоставляет материальную или финансовую поддержку России», а также сохраняет связь с отцом и его компаниями. Компенсации ему не были выплачены из-за того, что суд счел требования не обоснованными.

При этом Совет Евросоюза должен оплатить за Пумпянского судебные издержки, а Еврокомиссия — собственные судебные расходы. Кроме того, сроки отмены санкций в отношении Пумпянского-младшего не указаны — это решение может быть оспорено Советом ЕС.

Александр Пумпянский попал под ограничения Швейцарии вместе со своим отцом в марте 2022 года. Причиной включения в санкционные списки Пумпянского-младшего стало его членство в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), сотрудничающей с российскими властями и государственными предприятиями. В частности, ТМК является одним из поставщиков стальных труб для «Газпрома». В том же месяце Пумпянский покинул совет директоров ТМК, а также группы «Синара» и банка «Синара».

Позднее Александр Пумпянский подал заявку в федеральный департамент экономики Швейцарии с просьбой исключить его из санкционного списка. Он отметил, что попал под ограничения по ошибке, а сам не является олигархом.

Пумпянский-младший также отмечал, что санкции отразились на его образе жизни. По его словам, он потерял возможность покупать продукты, платить по ипотеке, совершать телефонные звонки и прочие операции, из-за того что его номер был заблокирован оператором Swisscom, а также передвигаться на арендованной машине серии BMW X7, которую потребовали вернуть.

Александр Пумпянский окончил Женевский университет, а позднее получил сертификат финансового аналитика CFA. В 2012 году Пумпянский вошел в совет директоров банка «Синара», в 2014 году занял должность зампреда совета директоров и вошел в совет директоров группы «Синара». В 2016 году Александра Пумпянского избрали председателем совета директоров «Синары». Среди прочего, с 2016 года Пумпянский имеет гражданство Швейцарии.

Против Дмитрия Пумпянского санкции также вводили Великобритании, ЕС и США, после чего он вышел из бенефициаров и покинул совет директоров «ТМК». Яхта российского бизнесмена Axioma, которую оценивают в $75 млн, была конфискована в Гибралтаре в марте 2022 года после того, как американский банк JP Morgan заявил, что предприниматель просрочил выплату кредита в $20 млн. В августе стало известно, что она выставлена на аукцион. По данным британских СМИ, это был первый случай продажи яхты, принадлежащей крупному российскому бизнесмену, после начала военных действий на Украине.