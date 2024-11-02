Верховный суд России отказался рассматривать иск журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Шихман Ирине Юрьевне* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в заявлении.

По данным РБК, суд отказался рассматривать жалобу 10 сентября.

Журналистка уже несколько раз пыталась оспорить в суде статус иноагента, но получала отказы, уточняет агентство.

Минюст России включил Ирину Шихман* в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года.

Шихман* ведет авторскую программу «А поговорить?». На одноименном YouTube-канале, на который подписаны более 2,8 млн человек, выходят интервью с известными личностями, общественными деятелями, политиками, учеными, а также документальные фильмы. После начала боевых действий на Украине Шихман* покинула Россию.

Накануне, 1 ноября, Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов публициста Александра Архангельского*, бывшего главного редактора журнала «Афиша» Александра Горбачева*, журналиста «7×7»* и «Idel.Реалии»* Алексея Серегина*, который на прошлой неделе был задержан полицией, и журналистку и вице-президента фонда «Свободная Бурятия»** Анну Зуеву*.