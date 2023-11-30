Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, и его родственников и близких на сумму свыше 50 млн рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей», — заявили в прокуратуре.

Согласно сообщению, прокурорами установлено, что на незаконные доходы Захарченко и другие ответчики покупали многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы, а также совершали сделки, направленные на получение в собственность объектов недвижимости.

«В ходе состоявшихся судебных заседаний ответчиками в отношении спорного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы. Никулинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Москвы», — отметили в надзорном ведомстве.

Захарченко стал скандально известен в 2016 году, когда ему были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями. В ходе обысков в квартире на Ломоносовском проспекте, записанной на родственника Захарченко, нашли 120 млн долларов и два млн евро (тогда в пересчете это было более девяти миллиардов рублей). Вес наличных превышал тонну, отмечали тогда СМИ.

Кроме того, у полковника обнаружились множество квартир и машиномест в элитных районах Москвы. Никулинский суд Москвы в 2017 году обратил в доход государства имущество Захарченко, а также девяти его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей.

Пресненский суд Москвы в 2019 году приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, лишив звания, наград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет.

В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей после того, как он был признан виновным по делу о получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей. Наказание было назначено по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному в 2019 году.

По версии следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности.