С убившего свою девушку жителя Кемерова Владислава Канюса, которого помиловали после участия в военной операции на Украине, взыщут 4 млн рублей в пользу родственников жертвы. К этому судебных приставов обязал кемеровский Ленинский райсуд, следует из карточки дела.

В решении суда, вынесенном 26 февраля, говорится что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обязана возобновить исполнительное производство в отношении Канюса и взыскать с него 4 млн рублей, которые, согласно приговору по делу об убийстве Веры Пехтелевой, он должен выплатить ее семье.

23-летняя Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. Канюс, с которым она рассталась из-за его неадекватного поведения в пьяном виде, воспользовался тем, что девушка пришла в его съемную квартиру забрать ноутбук. Он истязал жертву более трех часов — избивал, колол ножом, ломал конечности. Впоследствии судмедэкспертиза установила, что первые травмы Пехтелева получила за шесть часов до смерти, наступившей от удушения проводом.

За ночь соседи семь раз звонили в полицию, но та игнорировала вызовы. В конце концов к Канюсу приехали брат с другом, которые выломали дверь ломом и обнаружили Пехтелеву мертвой. Лишь после этого на место преступления прибыли сотрудники МВД.

На теле девушки было обнаружено 111 травм. Канюсу также предъявили обвинение в изнасиловании, но в этом суд его оправдал, а за убийство — приговорил к 17 годам колонии строгого режима и выплате 1,5 млн рублей родителям и дяде жертвы.

Приговор был вынесен в июле 2022 года. Менее чем через год — в апреле 2023 года — Канюс вышел из колонии и отправился на военную операцию. В июне родственники Пехтелевой узнали, что он шлет друзьям фото в боевой экипировке, и сделали логичный вывод о его вербовке. В июле приставы сообщили им, что исполнительное производство по взысканию денег с убийцы приостановлено.

Поправки, предусматривающие возможность временной приостановки взыскания установленных судом выплат при участии в боевых действиях, были внесены в ст. 40 закона «Об исполнительном производстве» в конце 2022 года в рамках поддержки участников российской военной операции на Украине.

В октябре 2023 года помилованный Канюс, как выяснилось на суде по взысканию с него компенсации родным Пехтелевой, вернулся «на гражданку». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого журналисты попросили прокомментировать освобождение убийцы, пояснил, что тот «искупил свою вину кровью» в зоне военной операции. Мать убитой девушки заявила, что видит в освобождении Канюса «политические игры».

Полицейские, которые проигнорировали многочисленные вызовы соседей Канюса в очь убийства девушки, за халатность были приговорены к условным срокам, хотя обвинение запрашивало для них реальное лишение свободы.