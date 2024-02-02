Международный суд ООН постановил продолжить рассмотрение иска, в котором Украина требует привлечь Россию к ответственности «за манипуляцию понятием “геноцид” для оправдания агрессии». Киев утверждает, что Москва ложно обвиняет его в геноциде на территории Луганской и Донецкой областей, а также призывает признать референдумы о независимости этих территорий незаконными.

В своем решении суд постановил, что обладает юрисдикцией, чтобы рассмотреть лишь небольшую часть исходного дела. В частности, судьи не стали рассматривать вопрос о том, нарушила ли Россия «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 1948 года.

Своим решением суд также отклонил пять из шести предварительных возражений, выдвинутых российской стороной:

Об отсутствии у суда ООН юрисдикции, чтобы рассматривать иск со стороны Украины. Суд указал на то, что Россия многократно обращалась к заявлениям о геноциде на Украине, когда объясняла причину начала «специальной военной операции», вследствие чего можно считать, что между сторонами был конфликт, связанный с вопросом о геноциде;

Об изменении характера претензий Киева на протяжении разбирательства. В частности, Россия обратила внимание суда на то, что изначальным требованием с украинской стороны было определение факта отсутствия геноцида в Донбассе. Однако впоследствии Киев выдвинул требование подтвердить отсутствие доказательств того, что Украина несет ответственность за геноцид;

Об отсутствии практического эффекта у потенциального решения суда. Российская сторона напомнила, что у суда нет полномочий для того, чтобы принудить одну из сторон к исполнению его решений;

О недопустимости признания того, что Украина не нарушала обязательств, взятых на себя в рамках «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него»;

О процессуальном злоупотреблении со стороны Украины.

«Важно, чтобы суд вынес вердикт, в котором признал бы, что Украина не совершала какого-то мифического геноцида, в котором Российская Федерация ложно обвиняет Украину», — заявил журналистам официальный представитель Украины Антон Кориневич.

Он также подчеркнул важность того, что требование об остановке военных действий на Украине, которое опубликовал Международный суд ООН в марте 2022, остается в силе.

Заявление Международного суда ООН также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским “умельцам” и их западным покровителям: они “выстрелили себе в ногу”», — приводится ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В конце января суд ООН, рассмотрев иск Украины к России о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, признал большинство претензий Киева к Москве необоснованными и отказал ему в назначении компенсации.