Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

«Приговор Октябрьского районного суда Кирова в части ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) отменен. Производство прекращено за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию», — сказали в суде агентству «Интерфакс».

Приговор по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) оставлен без изменений. По этому обвинению Белых ранее был оправдан.

Адвокат Белых Андрей Грохотов в беседе с РБК подтвердил, что при рассмотрении в апелляции дело о злоупотреблении полномочиями было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а оправдание по делу о превышении должностных полномочий оставили в силе. «По всем эпизодам оправдан», — сказал адвокат.

Октябрьский райсуд Кирова в конце декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки в 400 тыс. евро от предпринимателя Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн. Белых освободился в июне этого года в связи с истечением срока наказания.

О возбуждении против Белых уголовного дела о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими стало известно в июле 2021 года. Гособвинение запрашивало Белых 12 лет лишения свободы. Как и в случае с первым делом, Белых все обвинения отрицал.