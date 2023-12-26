Октябрьский районный суд Кирова приговорил осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает ТАСС.

«Белых Никиту Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 285 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года. Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию», — сказал судья.

В начале декабря гособвинение просило для Белых 12 лет с запретом занятия должности на госслужбе на 3 года и со штрафом более 48 млн руб.

Дело Белых

Занимавшего пост губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы. В июле его отстранили от должности в связи с утратой доверия.

В феврале 2018 года Пресненский суд столицы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в размере 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК РФ). Сам бывший глава региона своей вины не признал.

В июле 2021 года он стал фигурантом нового уголовного дела в связи с предполагаемым ущербом Кировской области на 740 млн рублей. Экс-губернатору предъявили обвинение по двум уголовным статьям: ч. 3 ст. 285 УК, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (злоупотребление и превышение должностными полномочиями).

Согласно версии следствия, Белых, занимая должность губернатора, предоставил выделение из бюджетных средств 448 млн рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (ОАО «КРИК») якобы с целью приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности жилье не получило статус служебного и в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Кроме того, как отмечает следствие, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключения договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, после чего распределили эти денежные средства по финансовым обязательствам различных организаций. Такие действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО «КРИК» в виде значительного материального ущерба.