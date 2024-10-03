Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство следствия о необходимости заключения под стражу православного блогера и участника спецоперации, 31-летнего Клауда Роммеля, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки, сообщила пресс-служба судов города. Вместо этого мужчину вернут в военную часть.

По данным пресс-службы, суд избрал для православного блогера меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части. До конца действия контракта Роммеля с Минобороны он должен находиться в части, расположенной в городе Луга Ленинградской области, постановил суд.

В пресс-службе в разговоре с «Фонтанкой» пояснили, что наблюдение командования подразумевает постоянное нахождение подозреваемого в определенной воинской части, отсутствие доступа у него к оружию, документам и общению, например, со свидетелями или потерпевшими, если они являются его сослуживцами. Кроме того, подозреваемому нельзя работать вне расположения воинской части в одиночном наряде и назначаться в караул.

Рассмотрение дела военнослужащего в суде проходило 3 октября в закрытом режиме. По данным «Фонтанки», изначально заседание было назначено на утро 2 октября, но его перенесли. На Роммеля заведено уголовное дело по статье об изнасиловании лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК) и насильственных действиях сексуального характера («б» ч. 4 ст. 132 УК). Подозреваемый вменяемую ему вину не признал, отметила «Фонтанка».

Согласно судебным материалам, Роммель служит по контракту в зоне боевых действий. 13 августа он получил ранение и его отправили на лечение. По сведениям суда, его задержали при выходе из медицинского учреждения, откуда мужчина планировал отправиться назад, в часть.

Дело Клауда Роммеля

О задержании военнослужащего православного блогера стало известно 1 октября. По версии следствия, Роммель занимался растлением малолетней девочки в период с 2022 по 2024 годы на квартире, где проживал также с матерью пострадавшей. Когда его обнаружили в кровати с полураздетым ребенком, он заявил, что якобы делал девочке «медицинский массаж». После этого, чтобы скрыться от правосудия, он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации на Украине, полагает следствие.

Как сообщала «Фонтанка», мужчина познакомился с 46-летней матерью девочки в часовне у кладбища, где он работал. По словам Роммеля, он решил помочь новой знакомой устроиться на работу, а также заметил проблемы в развитии ее ребенка. Мужчина утверждал, что снял для них квартиру и занялся образованием и финансовым обеспечением ребенка.

По данным издания, у матери ребенка были любовные отношения с Роммелем, после прекращения которых она решила не съезжать из квартиры из-за привязанности дочери к мужчине.

Подозреваемый вел на YouTube одноименный канал «Клауд Роммель», где публиковал видео с православной тематикой, а также посвященные боевым действиям на Украине.

Отец подозреваемого в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что при рождении Роммель получил имя Александр, но после участия в боях на Донбассе в 2014 году принял решение сменить имя и взял себе фамилию немецкого генерал-фельдмаршала. По словам отца подозреваемого, тогда он прекратил общение с родственниками, отрекся от них и переехал в Санкт-Петербург.