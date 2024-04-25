Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворять иск об отмене результатов выборов президента на участке, расположенном в школе №260 в Адмиралтейском районе, пишет «Коммерсантъ». С соответствующим иском обратилась член УИК №5 с правом решающего голоса — Марина Шмелева («Справедливая Россия — За правду»).

Шмелева требовала признать факт вброса бюллетеней на этом участке на основании видеозаписи с женщиной, которая в темноте ползала на коленях вокруг урны для голосования и опускала туда бюллетени. Позже к ней присоединилась еще одна женщина, после чего обе по очереди начали трясти урну. Согласно видеозаписи, в это время за стеклом находился мужчина в форме, который вскоре покинул зону видимости камеры. Ролик был опубликован в телеграм-канале «Наблюдатели Петербурга» 20 марта.

Первое заседание по иску Шмелевой проходило 15 апреля. Тогда зампред горизбиркома Петербурга Олег Зацепа заявил, что проведенная по факту появления этого видео проверка не выявила подтверждения фальсификациям. Распространенный в Сети ролик он назвал «фейком».

На заседании 24 апреля по требованию судьи представитель избирательной комиссии должен был предоставить подлинную запись всех трех дней голосования, а также обоснование, по которому ролик бюыл признан поддельным. Как пишет «Коммерсантъ», у горизбиркома «в итоге нашлись» только два видео: за 14 марта (день до начала голосования) и 17 марта (последний день голосования). Зацепа объяснил это тем, что запись была прервана, возможно, из-за «хакерской атаки».

«Имело место подключение к камере неустановленным лицом. <…> Можно было скачать, можно было удалить, можно было отредактировать файлы», — сказал он.

Также Зацепа указал, что в видеорегистраторе была выставлена неверная дата. По его словам, причина несохранения видеозаписей за 15 и 16 марта не имеет процессуального значения.

Шмелева просила предоставить оригинал носителя и видеокамеру для проведения экспертизы, а также обнародовать сведения о том, какие «антифейковые» номера были присвоены УИК №5 15 и 16 марта. В частности, речь идет о листах с числом 129031, которые висели на стене избирательного участка на ролике с ползущей женщиной.

Телеграм-канал «Наблюдатели Петербурга» отмечал, что число 129031 — цифровой код, который защищает изображение от «фейков». Специальные защитные коды генерировались для каждого избирательного участка в течение трех дней голосования. Такой способ позволял идентифицировать каждое отдельное предоставленное для выборов помещение, в частности — узнать его номер и адрес. Коды размещали по периметру участка, чтобы не допустить создания информационных «фейков» о выборах из других регионов или с прошедших ранее избирательных кампаний.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств, обосновав это тем, что у него нет оснований не доверять горизбиркому. Также суд не будет воспринимать опубликованный с женщиной на коленях у урны ролик как доказательство о вбросах. Шмелева намерена оспорить это решение в апелляции.