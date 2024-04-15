Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запросил у городской избирательной комиссии официальную видеозапись с избирательного участка №5 в Адмиралтейском районе, на котором во время выборов президента России в марте 2024 года, предположительно, мог произойти вброс бюллетеней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, результаты выборов на этом участке решили оспорить адвокат Алексей Царев и член участковой избирательной комиссии от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Шмелева.

Поводом для судебного разбирательства стало распространившееся в сети видео, на котором женщина, вероятно являющаяся членом УИК, в темноте ползала на коленях вокруг урны для голосования и опускала туда бюллетени. Затем к ней подошла другая женщина, после чего вскоре первая героиня записи присела, обхватила руками урну и легла с ней на пол. В таком положении женщина пыталась трясти урну, ей помогала ее соратница. Предположительно, таким образом они пытались перемешать бюллетени внутри урны.

Марина Шмелева, которая является членом участковой избирательной комиссии № 5, заметила изменения в количестве бюллетеней в ящике для голосования на основе своих фотографий на второй день проведения выборов (16 марта). После этого она подала жалобу в вышестоящую территориальную избирательную комиссию (ТИК) № 1 с требованием предоставить для исследования запись видеорегистратора с участка № 5, а также аннулировать содержимое урны для голосования после выявления факта вмешательства. Но в ТИК № 1 Шмелевой отказали, посчитав, что ее заявление «основано на домыслах».

Как отмечала «Фонтанка», одна из женщин на видео похожа на председателя УИК №5 Ирину Минякову, которая работает учителем музыки в школе №260 Адмиралтейского района. Редакции издания удалось связаться с Миняковой, но она назвала видео «недостоверным», отметив, что «вечером покинула помещение комиссии, и все».

На схожесть запечатленной на видео женщины с председателем избирательного участка № 5 «до степени неразличимости» указывал и депутат петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский*. По данным «Новой газеты», в конце марта он обратился в Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу с просьбой проверить видеозапись с женщиной и урной для голосования. По мнению парламентария, на кадрах можно усмотреть признаки преступления по ч. 3 ст. 142.2 УК РФ (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня).

В горизбиркоме Петербурга тогда же сообщили о проведении проверки УИК № 5 из-за распространившейся в сети видеозаписи с участка.

На заседании, прошедшем 15 апреля, представители горизбиркома и прокуратуры заявили, что видео появилось неизвестно откуда, а потому является «фейком». По их словам, факт того, что на записи действительно зафиксированы члены избирательной комиссии, не доказан. В результате суд попросил горизбирком предоставить официальную видеозапись работы УИК № 5 к следующему заседанию, которое состоится 24 апреля.

Авторы телеграм-канала «Наблюдатели Петербурга» отмечали, что на распространившемся в сети видео виден цифровой код, который защищает изображение от «фейков». Специальные защитные коды генерировались для каждого избирательного участка в течение трех дней голосования.

Такой способ позволял идентифицировать каждое отдельное предоставленное для выборов помещение, в частности узнать его номер и адрес. Коды размещали по периметру участка, чтобы не допустить создания информационных «фейков» о выборах из других регионов или с прошедших ранее избирательных кампаний.

*признан Минюстом России иноагентом