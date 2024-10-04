Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест трех фигурантов дела о неправомерной деятельности и отмывании средств через криптовалютную биржу Cryptex. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба столичных судов.

Первым фигурантом в деле о криптобирже стал Александр Терещенко. Он подозревается в организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерном доступе к информации (ч. 3 ст. 272 УК), незаконном обороте денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК) и незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК). По решению суда Терещенко пробудет под домашним арестом до 28 ноября.

Аналогичную меру пресечения суд избрал еще для двух фигурантов дела биржи Cryptex — Руслана и Романа Ореховских. Судебное заседание с их участием состоялось после вынесения решения в отношении Терещенко.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по четырем статьям в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. В рамках дела было задержано 96 человек. В СК уточнили, что все они будут доставлены в Москву для проведения следственных действий и допроса.

По данным следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году. Соучастники разработали не только UAPS и Cryptex, но и еще 33 онлайн-сервиса, связанных с незаконным банкингом. Следствие полагает, что фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов.

В ведомстве добавили, что услугами сервисов пользовались в основном киберпреступники и хакеры для легализации преступного дохода. Следствие установило, что за 2023 год оборот поступивших в сервисы преступного сообщества средств составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.

В рамках расследования в 14 российских регионах прошло 148 обысков, сообщили в ведомстве.

По информации правоохранителей, также одним из фигурантов дела стал Сергей Иванов, в отношении которого США ввели санкции из-за отмывания денег неделей ранее — в конце сентября. В американском Минфине тогда заявили, что Cryptex, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, при помощи программ-вымогателей получила более $51,2 млн. Госдеп США сообщил, что Иванов причастен к схеме по отмыванию денег в киберпространстве, и объявил награду в $10 млн за информацию, которая привела бы к его задержанию.

По данным «Коммерсанта» («Ъ»), в прошлом Иванов числился под фамилией Омельницкий. В США полагают, что в 2013 году Иванов-Омельницкий под ником Taleon создал онлайн-обменник PM2BTC, а уже после этого через пять лет основал биржу Cryptex, основную часть оборота которой составляли нелегальные средства, полученные от онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт. По сведениям «Ъ», с Joker’s Stash связан некий Тимур Шахмаметов, который также объявлен в США в розыск по подозрению в совершении киберпреступлений с отмыванием денег.

Российские правоохранители пока не упоминали о Шахмаметове в контексте дела, связанного с Cryptex.