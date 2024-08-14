Суд в Магадане приговорил местного жителя к двум годам и 10 месяцам колонии строгого режима за то, что он не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомой поджечь военкомат. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Магаданского городского суда.

По версии следствия, в середине сентября 2023 года мужчина узнал, что его знакомая собирается выполнить поручение украинских агентов и поджечь здание военкомата Магаданской области. Однако он не сообщил об планах знакомой в полицию, в результате чего силовики не смогли предупредить преступление, женщина смогла осуществить задуманное. По словам фигуранта дела, он не хотел привлекать к себе излишнее внимание правоохранителей, а также сдавать своих знакомых.

По данным правозащитного проекта Avtozak LIVE на начало июня 2024 года, в России с конца февраля 2022 года почти 550 человек стали фигурантами уголовных дел, связанных с поджогами военкоматов и другими диверсиями.

По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, с начала вооруженного конфликта на Украине полиция выявила более 400 «пособников киевского режима», причастных к нападениям и поджогам административных зданий и железнодорожных объектов.

Наиболее часто объектами атак становились учреждения, связанные с Министерством обороны (всего 195 объектов Минобороны, из них 173 — военкоматы, которые подожгли или планировали атаковать).