Историка и диссидента 67-летнего Александра Скобова* приговорили к 16 годам лишения свободы, из которых три года тюрьмы и 13 лет колонии строгого режима, по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и участии в совете «Форума свободной России»** ч. 2 ст. 205.4 УК («Участие в террористическом сообществе»). Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Как сообщает издание, Скобову* также назначен штраф в 300 тыс. рублей. Во время своего последнего слова он «артикулировал свою политическую позицию и вновь громко озвучил заявления, аналогичные тем, за которые его судили», отмечает «Фонтанка».

По словам адвоката обвиняемого Владислава Коснырева, сторона защиты настаивала на том, что «Форум свободной России»** «не внесен в публичный реестр террористических организаций».

«Я считаю, что запрошенное наказание чрезмерно строгое и очень прошу суд пересмотреть эти размеры.<…> Свидетели называют основной чертой Скобова* гуманизм и стремление к справедливости. Сложившуюся ситуацию в мире и в зоне СВО он воспринимает как несправедливость. В своей позиции он защищает слабого. Нельзя это квалифицировать как оправдание терроризма», — заявила адвокат Скобова* Вероника Карагодина во время судебных прений.

В апреле 2024 года Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал Скобова* по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Заседание проходило в закрытом режиме. До и после заседания Скобов* выкрикивал лозунги в поддержку Украины.

Скобова* задержали 3 апреля дома у правозащитника Юлия Рыбакова, где также был проведен обыск. Как уточнила «Фонтанка», Скобова* задержали сотрудники петербургского Центра «Э». По данным издания, причиной для задержания стали его посты об атаке на Крымскмй мост, которые диссидент публиковал в «небольшом» телеграм-канале с аудиторией в 900 человек.

Александр Скобов* был политическим активистом еще в советские годы, фигурант последнего дела об «антисоветской агитации» (ст. 70 УК РСФСР), которое закрыли в 1989 году в связи с отменой статьи. Его дважды помещали в психиатрическую больницу — в 1978 и 1982 годах. После распада СССР работал учителем истории в школе. В 2000-х Скобов* участвовал в деятельности движения «Солидарность». Состоял в партии «Яблоко», из которой вышел в 2010 году. В марте 2024 года Минюст России внес диссидента в реестр иноагентов.

* признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** признан нежелательной организацией и запрещен в России.