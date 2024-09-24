Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-финансиста группы «Сумма» Александра Кабанова к 16,5 года лишения свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Его обвинили в создании и участии в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК) и в многомиллионных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК), пишет ТАСС.

Вместе с Кабановым на скамье подсудимых оказался топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. Его признали виновным по тем же статьям и приговорили к 16 годам заключения со штрафом в 1,3 млн рублей.

Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также ограничил им свободу на два года после отбытия наказания и сохранил обеспечительные меры, наложенные на их недвижимость в ходе предварительного следствия для обеспечения выплаты по гражданскому иску.

Прокуратура просила для Кабанова 17,5 года лишения свободы, а для Эристова — 17 лет. Подсудимые вину не признавали с начала следствия. Они утверждали, что выполняли свои должностные обязанности и ущерба никому не причинили, но сэкономили компании сотни миллионов рублей.

В чем обвиняют Кабанова и Эристова

Кабанова и Эристова задержали в 2018 году. По версии следствия, они были участниками преступного сообщества, организованного братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми.

Как отмечает ТАСС, в основу уголовного дела легли заключенные в период с 2010 по 2011 годы контракты ПАО «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) и ОАО «Глобалэлектросервис» на поставку оборудования при строительстве трех электроподстанций: «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, «Майя» в Якутии и «Эльгауголь» в Новосибирской области. Договоры касались поставок трансформаторов, распределительных систем и агрегатов.

Следствие установило, что Кабанов и Эристов завышали стоимость поставляемой продукции, за счет чего причинили ФСК ЕЭС ущерб на сумму около 660 млн рублей. В целом ущерб по делу составляет 850 млн рублей.

«Лента.ру» уточнила, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года, во время подготовки земельного участка для строительства стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, Эристов похитил более 752 млн рублей, выделенных по государственному контракту. Сделать ему это удалось за счет поддельных данных в документах о выполненных работах и строительных материалах.

Документы с ложными данными были предоставлены осужденными и в период с сентября 2011 года по январь 2015 года, во время поставки «Глобалэлектросервису» электротехнического оборудования ФСК ЕЭС. Тогда, по данным суда, они похитили более 114 млн рублей.

В тот же период Кабанов через подложные документы похитил более 549 млн рублей во время поставки электротехнического оборудования для подстанции в Якутии, а в период с января 2014 года по декабрь 2015 года — более 210 млн рублей при поставке электротехнического оборудования для подстанции в Санкт-Петербурге.

Дело Магомедовых

Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 года. Их обвинили в создании преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве и растрате 11 млрд рублей.

Магомедовы свою вину отрицали. Зиявудин Магомедов на момент ареста считался одним из богатейших людей России. Последний раз он входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году — тогда его состояние оценили в $550 млн.

«Вину не признаю. Весь этот опус, который мы на протяжении долгого времени слушали, содержит большое количество лжи и абсурда, которые многократно повторяются, что, видимо, должно нас в чем-то убедить. Меня угнетает некомпетентность представителей обвинения», — говорил Зиявудин Магомедов.

Приговор братьям Магомедовым был вынесен в декабре 2022 года. Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам колонии, а его брат Магомед Магомедов, ранее входящий в Совет Федерации, получил 18 лет заключения. В 2023 году их сроки были снижены с 19 лет до 18 лет шести месяцев колонии строгого режима и с 18 лет до 17 лет шести месяцев колонии соответственно.

По версии следствия, в 2010 году братья организовали ОПС с целью систематического хищения федерального и регионального бюджетов. Основой для общества стала подконтрольная им холдинговая группа компаний «Сумма», а также входящие в него лица.

Генпрокуратура зафиксировала девять эпизодов хищения на общую сумму 11 млрд рублей. В частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» и др.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят около 20 человек, часть из которых находится в розыске и арестована в России заочно.