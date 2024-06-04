Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск внебрачного сына покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна, требовавшего признать политика своим законным отцом. Об этом 4 июня пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда. Сам истец от комментариев отказался.

Эйдельштейн подал иск о признании отцовства Жириновского летом 2023 года для вступления в наследство. Тогда Никулинский суд отказался рассматривать его просьбу на основании уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарии Республики (КБР) по этому спору.

В феврале 2024 года поступила апелляционная жалоба от «заинтересованного лица», после чего суд Верховный суд КБР отменил вынесенное ранее решение.

В феврале 2022 года Владимира Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. 6 апреля того же года он умер в возрасте 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. После смерти Жириновского новым председателем ЛДПР стал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он был единственным кандидатом на пост лидера партии.

Олегу Эйдельштейну 37 лет. Его мать — осетинка Жанна Газдарова, с которой Жириновский познакомился во время командировки на Кубе. Лидер ЛДПР публично представил внебрачного сына в 2017 году, незадолго до выборов в парламент Северной Осетии. Тогда Жириновский в разговоре с представителями региона сказал, что он единственный из лидеров партий, кто «породнился с вашей республикой».

В 2008 году Эйдельштейн стал соучредителем «Русэкогаранта», занимавшегося обработкой неметаллических отходов и лома. В июле 2019 года он работал советником председателя правления МСП Банка, писал ТАСС.

Эйдельштейн неоднократно был замечен в драках. В частности, в феврале 2023 года Тверской районный суд Москвы арестовал его на 15 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Причиной стал конфликт в одном из столичных ресторанов и в отделении полиции. Источник агентства «Москва» отмечал, что в результате потасовки сотрудник полиции получил ушиб ключицы и обратился в медучреждение за помощью.