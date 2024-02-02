Тбилисский городской суд назначил пять суток административного ареста грузинской активистке Нате Перадзе, облившей краской икону с изображением Иосифа Сталина в соборе Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузия со ссылкой на пресс-службу суда.

Перадзе была задержана у себя дома 2 февраля. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве, эта статья предусматривает административный штраф или арест на срок до 15 суток.

Решение суда будет обжаловано, сообщили телеканалу «Формула» в Ассоциации молодых юристов Грузии, защищающей интересы активистки. Председатель организации Нона Курдованидзе назвала административный арест слишком суровой мерой. При этом она отметила, что Перазде признала, что облила икону краской, и этот факт не оспаривается.

Скандал с иконой в Грузии

Широкое обсуждение иконы в тбилисском соборе Святой Троицы Самеба началось в январе 2024 года. Грузинский историк и политик Георгий Канделаки выложил видео с иконой Матроны Московской, один фрагмент которой изображает встречу святой с Иосифом Сталиным. 9 января Ната Перадзе выложила в соцсетях видео, на котором видно, что стекло иконы залито синей краской. При этом женщина не утверждала, что сама облила икону краской. Полиция возбудила дело по административной статье о мелком хулиганстве.

После публикации ролика Перадзе заявила, что ей поступают угрозы. 10 января около ее дома собрались сторонники движения «Alt-Info», заявив, что активистка «осквернила икону». На место была вызвана полиция.

После акции Перадзе сказала в разговоре с «Эхо Кавказа»* , что не признавалась напрямую в том, что облила икону, но отметила, что «имеет право обливать краской убийцу людей».

Агентство Sputnik Грузия сообщало, что икону собору Святой Троицы несколько месяцев назад пожертвовали лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.

Патриархия Грузии призвала дарителей убрать с иконы образ Сталина, поскольку его встреча с Матроной не включена в канонический текст жития святой «из-за недостаточности доказательств» и не признана Русской православной церковью.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в интервью RTVI, что «людям, которые вламываются» в храм и «пытаются выразить как-то свое отношение» к иконам, независимо о того, кто на них изображен, «нет никаких оправданий».

* признано Минюстом России иноагентом