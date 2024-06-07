Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Франции Лорана Винатье по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Винатье меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 августа», — объявил судья.

Винатье признал вину. Его адвокат Алексей Синицын отметил, что француз нарушил российское законодательство, поскольку не был осведомлен о ряде действующих правил. В частности, он не знал, что нужно уведомлять правоохранительные органы о деятельности иноагента и предоставлять им соответствующие документы.

«Винатье признал вину и никакого смысла мешать правоохранителям с его стороны нет», — добавил защитник.

Синицын сообщил, что генконсул Франции направил в суд ходатайство с просьбой не отправлять Винатье в СИЗО. Дипломат охарактеризовал фигуранта дела «как ответственного и законопослушного гражданина», отметил адвокат.

Винатье задержали 6 июня в Москве. По версии СК, он в течение нескольких лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Для этого он несколько раз приезжал в Россию, в том числе в Москву, где проводил встречи с местными жителями. Полученные мужчиной данные, по мнению следствия, могут угрожать безопасности страны. Кроме того, следствие считает, что, «имея умысел», француз игнорировал российское законодательство и не предоставлял документы для включения его в реестр иноагентов.

Винатье вменяется ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности России). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Винатье 48 лет. Он консультант в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне, 6 июня, заявил, что Винатье не работал на французские власти, а занимался дипломатическими и гуманитарными вопросами.