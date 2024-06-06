В Москве задержали гражданина Франции, которого подозревают в сборе сведений о военной деятельности России, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК). По данным ТАСС, мужчина является сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что задержанного француза зовут Лоран Винатье, ему 48 лет. Сейчас он работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога, где «занимается евразийскими вопросами после переворота на Украине в 2014 году». До этого, по словам источника, задержанный занимался конфликтом в Чечне.

Днем 6 июня СК сообщил о задержании гражданина Франции, в отношении которого заведено уголовное дело о целенаправленном сборе сведений в области военной деятельности России и неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, гражданин Франции в течение нескольких лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Для этого он несколько раз приезжал в Россию, в том числе в Москву, где проводил встречи с местными жителями, говорится в сообщении СК. Полученные мужчиной данные, по мнению следствия, могут угрожать безопасности страны.

Кроме того, в ведомстве считают, что, «имея умысел», француз игнорировал российское законодательство и не предоставлял документы для включения его в реестр иноагентов.

Пресс-служба Следкома также опубликовала кадры задержания иностранца. Судя по видео, мужчина в это время отдыхал в одном из столичных ресторанов.

Некоммерческая организация «Центр гуманитарного диалога» (ЦГД) имени Анри Дюнана базируется в Швейцарии и занимается предотвращением и урегулированием вооруженных конфликтов по всему миру через посредничество и осторожную дипломатию. Организация участвовала в переговорах по зерновой сделке, чем «помогала смягчить глобальный продовольственный кризис», говорится на сайте ЦГД.

Среди прочего там утверждается, что сотрудники центра вносят вклад в «гуманитарные и дипломатические процессы» на Украине, а также «поддерживают усилия по деэскалации напряженности между Молдовой и территорией Приднестровья, а также между Азербайджаном и Арменией».