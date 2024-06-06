Во Франции задержан 26-летний уроженец Донбасса с двойным гражданством России и Украины, который подозревается в участии в террористическом заговоре. Об этом сообщили Reuters и Le Monde со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Сообщается, что в понедельник, 3 июня, мужчина получил серьезные ожоги в результате взрыва в номере отеля на территории муниципалитета Руасси-ан-Франс, где находится парижский аэропорт Шарль де Голль.

После инцидента в номере были обнаружены «изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств». «Одно из этих устройств взорвалось», — заявили в PNAT.

По словам источника Reuters, офис PNAT совместно с внутренним разведагентством Франции начал расследование в отношении мужчины, который подозревается в участии в террористическом заговоре.

Как отмечает Le Monde, тот факт, что мужчину задержало Главное управление внутренней безопасности МВД Франции (DGSI, контрразведка), а не полиция, свидетельствует о серьезности дела.

Посольства России и Украины в Париже не предоставили Reuters оперативных комментариев.

По данным источников Le Figaro, подозреваемый — уроженец Донбасса, получивший российское гражданство и воевавший на стороне России. Он отрицает обвинения и называет произошедшее случайностью.

Le Journal du Dimanche подчеркивает, что мужчину подозревают в намерении использовать взрывные устройства для уничтожения военного оборудования, которое Франция отправляет Украине.

Во Франции введен режим повышенной террористической угрозы, поскольку до начала Олимпийских игр в Париже осталось менее двух месяцев. В конце мая сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции арестовали 18-летнего уроженца Чечни, которого заподозрили в планировании нападения на футбольный стадион в городе Сент-Этьен во время Олимпиады. По данным правоохранителей, он планировал совершить атаку на посетителей турнира и полицейских, а затем «умереть мученической смертью».