Лефортовский районный суд Москвы в начале октября отправил под домашний арест 72-летнюю Марину Егорову — жену оппозиционного политика Леонида Гозмана*. По данным RT, женщину обвиняют в «контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы».

Марина Егорова — доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, заведующая кафедрой психогенетики. Член-корреспондент Российской академии образования.

Как следует из карточки дела на сайте суда, решение о домашнем аресте суд вынес еще 4 октября (по какой статье возбуждено дело, в карточке не указано). RT пишет о деле против супруги Гозмана* в четверг, 17 октября.

По словам источников RT в судебных органах, Егорова пыталась вывезти из России в Италию «множество ценных предметов и антиквариата». Как утверждает канал, в Италии сейчас проживает Гозман* — «на вилле, купленной несколько лет назад». У семьи есть итальянский вид на жительство, отмечается в публикации.

Самого Гозмана* RT называет «одним из организаторов вывоза». Контрабанда культурных ценностей, совершенная организованной группой, подпадает под действие ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса. Санкция этой части предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Егоровой Михаил Бирюков в беседе с Русской службе Би-би-си подтвердил ее задержание и домашний арест. По его словам, Егорова была задержана в Москве 3 октября, после того как приехала из-за границы еще в августе, чтобы читать курс лекций студентам.

«Не Фаберже»

«Новая газета» пишет, что, помимо Егоровой, в состав «организованной преступной группы» входят ее муж и водитель, который подвозил ее на КПП пограничного перехода. Егорова уезжала к Гозману*, который уехал из России под угрозой уголовного преследования.

Как сказано в обвинительном заключении, «культурные ценности», в контрабанде которых обвинили Егорову, — это «кухонно-бытовая утварь». Речь идет о нескольких серебряных приборах, которые представляют памятную ценность только для семьи Гозманов*, получивших их по наследству, пишет «Новая».

По словам адвоката Егоровой, из постановления о привлечении Егоровой в качестве обвиняемой следует, что водитель «Мерседеса», который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой, был задержан при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова летом 2023 года.

У него изъяли предметы «кухонно-бытовой утвари», а не «культурные ценности», как сообщал RT. Водитель вез вещи не в Италию, а в Берлин, где живет дочь Гозмана* и Егоровой, пишет Би-би-си.

Как уточнил Бирюков, в постановлении говорится о нескольких десятках предметов стоимостью более 1 млн рублей — это ложки и вилки из мельхиора и серебра, которые остались в семье от матери Гозмана*. По словам адвоката, речь идет о бытовых предметах массовой штамповки, «не Фаберже».

Закон не запрещает вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, но для этого нужно разрешение Минкульта. Такого разрешения у водителя «Мерседеса» не было, объяснил Бирюков. Он добавил, что Егорова признает вину.

Гозман* сокращает активность

Гозман* 6 октября написал в своем телеграм-канале, что «в силу ряда личных обстоятельств» сокращает общественно-политическую и медийную активность. Подробностей по этому поводу он не привел. Редакция «Новой газеты» связывает это с тем, что жену политика якобы «взяли в России в заложники».

Леонид Гозман* — российский политик и общественный деятель. Входил в руководство партии «Союз правых сил» (СПС), занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации «Роснано».

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Гозман* уехал из России, но потом вернулся. В мае того же года его внесли в реестр иноагентов, а в июле стало известно о возбуждении против него и его жены уголовного дела о неуведомлении о двойном гражданстве.

В августе-сентябре 2022 года Гозмана* дважды отправляли под административный арест по обвинению в публичном отождествлении СССР и нацистской Германии (статья 13.48 КоАП). Отбыв второй арест подряд, Гозман* уехал в Израиль. В июле этого года суд в Москве заочно приговорил политика к 8,5 года колонии, признав его виновным в распространении «фейков» об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

* внесен Минюстом в реестр иноагентов