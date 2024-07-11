Гагаринский районный суд города Москвы обнародовал приговор политику Леониду Гозману*, признав его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских войск (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Решение суда Гозман* заочно приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима, сообщил телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Кроме того, согласно приговору, Гозмана на четыре года лишили права администрировать интернет-сайты и другие электронные ресурсы.

«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Гозмана Леонида Яковлевича на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы столичных судов.

Леонид Гозман* — российский политик и общественный деятель. Входил в руководство партии «Союз правых сил» (СПС), занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации «Роснано».

Уголовное дело о распространении так называемых фейков про действия российских Вооруженных сил было возбуждено в отношении Гозмана* в конце 2023 года. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что основанием для уголовного преследования политика стали его посты в соцсетях, включая Telegram, содержащие «искаженные утверждение о руководстве России и Вооруженных силах России» в ходе военной операции на Украине.

По словам собеседника агентства, публикации Гозмана* в соцсетях были отправлены на экспертизу, которая пришла к выводу, что в этих текстах допущено «намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции».

В мае 2022 года Гозмана* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов, а в июле допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства.

Гозман* объяснил, что несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля, но вовремя об этом не сообщили. «Оказывается, в течение 60 дней надо было извещать власти. Мы этого не знали, узнали об этом через несколько месяцев — через год, и мы тут же их известили», — заявил политик. Позднее аналогичное дело завели и в отношении его супруги.

30 августа 2022 года Тверской районный суд Москвы арестовал Гозмана* на 15 суток по обвинению в публичном отождествлении СССР с нацистской Германии (статья 13.48 КоАП). Причиной стал пост, написанный в октябре 2020 года. В нем политик критиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии. Кроме того, следствие утверждало, что в посте Гозман* отождествляет Адольфа Гитлера с Иосифом Сталиным.

По окончании 15 суток Гозмана* повторно задержали по тем же обвинениям. На этот раз основанием для возбуждения административного дела стал пост политика в «Живом журнале» от 2013 года. В нем Гозман* рассуждал о сериале Первого канала про бойцов СМЕРШ и проводил сравнение этой организации с немецкими формированиями СС. Тогда Гозман* заявил, что дело носит «заказной характер».

В итоге Гозман* отбыл еще 15 суток ареста, после чего уехал в Израиль, рассказывал его адвокат Михаил Бирюков.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов