В отношении политика Леонида Гозмана* возбудили уголовное дело о распространении «фейков» о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Общественному деятелю грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам собеседника агентства, основанием для возбуждения дела стали посты Гозмана* в Facebook** и Telegram, в которых содержатся «искаженные утверждение о руководстве России и Вооруженных силах России» в ходе военной операции на Украине. Источник ТАСС указывает, что публикации политика в социальных сетях были исследованы экспертами, которые доказали «намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции».

Леонид Гозман* — российский общественный деятель. Входил в руководство партии «Союз правых сил» (СПС), занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации «Роснано». После начала военной операции он уехал из России, однако в начале лета 2022 года вернулся.

В мае 2022 года Гозмана* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов. В июле 2022-го его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства. Гозман* объяснил, что несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля, но вовремя об этом не сообщили. «Оказывается, в течение 60 дней надо было извещать власти. Мы этого не знали, узнали об этом через несколько месяцев — через год, и мы тут же их известили», — объяснил Гозман*. Позднее аналогичное дело завели и против его супруги.

30 августа того же года Тверской районный суд Москвы арестовал Гозмана* на 15 суток по обвинению в публичном отождествлении СССР с нацистской Германии (статья 13.48 КоАП). Причиной стал пост, написанный политиком в октябре 2020 года. В публикации он критиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии. Кроме того, следствие утверждало, что в посте Гозман* отождествляет Адольфа Гитлера с Иосифом Сталиным.

По окончании 15 суток Гозмана* повторно задержали по тем же обвинениям. На этот раз основанием для возбуждения административного дела стал пост политика в «Живом журнале» от 2013 года. В нем Гозман* рассуждал о сериале Первого канала про бойцов СМЕРШ и проводил сравнение этой организации с немецкими формированиями СС. Тогда Гозман* заявил, что дело носит «заказной характер».

В итоге Гозман* отбыл еще 15 суток ареста, после чего уехал в Израиль, отмечал его адвокат Михаил Бирюков.

* признан в России СМИ-иноагентом

** принадлежит корпорации Meta, она признана в России экстремистской и запрещена