Коптевский суд Москвы 30 июля заочно арестовал одного из идеологов Русского добровольческого корпуса* (РДК*) Василия Кирющенко, следует из карточки на сайте суда, обратил внимание RTVI.

Против Кирющенко возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Решение о заочном аресте Кирющенко вынесла судья Юлия Грызлова. Согласно постановлению, обвиняемый должен быть заключен под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. В середине июля стало известно о том, что Кирющенко объявили в розыск.

По данным украинских баз, Кирющенко проживает в Киеве и, как писал RTVI, является соучредителем сразу двух украинских фондов — «Союз иностранных добровольцев в Украине» и «Иностранный доброволец», которые зарегистрированы в Киевской области. Эти фонды в числе прочего обеспечивают боевиков РДК* техникой и занимаются ее ремонтом, а также закупают снаряжение.

Василий Кирющенко — выпускник МГИМО и сын режиссера сериала «Слуга народа» Алексея Кирющенко. Главную роль в сериале исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Кирющенко вступил в РДК*. В самой террористической организации его называют идеологом, его позывной в ней «Кардинал». Боевики РДК*, известные своими неонацистскими взглядами, совершили нападения на села в Белгородской и Брянской областях весной 2023 года, в результате которых террористами были убиты по меньшей мере двое гражданских — оба мужчины, а также ранен ребенок. Несколько лидеров РДК*, включая основателя организации Дениса Капустина, уже заочно приговорены российским судом к пожизненным срокам.

* организация признана террористической и запрещена в РФ