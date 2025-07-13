МВД России объявило в розыск одного из идеологов Русского добровольческого корпуса* (РДК*) Василия Кирющенко, следует из базы данных ведомства.

В карточке МВД говорится, что Кирющенко разыскивается по статье УК, но не уточняется, по какой именно. Источники ТАСС в правоохранительных органах утверждают, что речь идет о ст. 205.2 УК (призывы к терроризму) и ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Максимальный срок лишения свободы по первой статье — пять лет, по второй — 20 лет.

В июне Кирющенко был внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Василий Кирющенко — сын украинского и российского режиссера Алексея Кирющенко, который в разные годы снимал комедийные телесериалы «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Воронины», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

В октябре 2024 года «Известия» написали, что Кирющенко-младший — один из основателей и идеологов РДК*. По данным газеты, он родился в апреле 1994 года, окончил бакалавриат Международного института управления МГИМО, получив диплом юриста, и был сооснователем Студенческой лиги ММА. Его позывной в РДК* — Кардинал. До появления публикаций в СМИ лицо Кирющенко было скрыто под маской. Позже он сам подтвердил, что речь идет о нем.

RTVI установил, что в 2023 году Кирющенко стал соучредителем сразу двух украинских фондов — «Союз иностранных добровольцев в Украине» и «Иностранный доброволец», которые зарегистрированы в Киевской области. В РДК* заявляли, что первый фонд в числе прочего обеспечивает подразделения техникой и занимается ее ремонтом, покупает снаряжение.

«Известия» писали, что РДК* был собран военной разведкой Украины из «идейных неонацистов российского происхождения». Члены объединения совершали атаки на российские приграничные регионы. В частности, РДК* взял на себя ответственность за рейды в Брянскую и Белгородскую области весной 2024 года.

*запрещенная в России террористическая организация