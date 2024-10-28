Одним из основателей и идеологов «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) — человеком с позывным Кардинал, который всегда появлялся на публике в маске, оказался сын режиссера Алексея Кирющенко, снявшего сериалы «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа», выяснили «Известия».

РДК* был создан военной разведкой Украины из «идейных неонацистов российского происхождения», пишут «Известия». РДК*совершал атаки на приграничные российские регионы, в частности, взял на себя ответственность за рейды диверсантов в Брянскую и Белгородскую области весной 2024 года.

Кардинал в маске

РДК* на всех ресурсах называет Кардинала своим «идеологом», сам он позиционирует себя как «политрук, неонацист и революционер», говорится в статье. Там отмечается, что хотя этот человек находится на Украине, он ни разу не показал лица (он прячет под повязкой нижнюю часть лица. — Прим. RTVI) и иногда делал оговорку, что скрывает личность по особым соображениям.

Некоторые сведения из биографии Кардинала удалось почерпнуть из персонального телеграм-канала, который Кардинал завел в феврале 2024 года, рассказывает газета. Например, 27 мая он написал, что в этот день погиб его соратник с позывным Шайба, который был всего на месяц младше, чем он сам. Так издание установило, что Кардинал родился в конце апреля 1994 года. Факты, упоминаемые в других постах, также подтверждают его примерный возраст.

В канале появлялись и другие сведения, например, о том, что Кардинал окончил некий престижный московский вуз, где выступали различные политики и общественные деятели, в том числе лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Затем автор сообщил 18 августа, что ровно восемь лет назад стал офицером запаса, упомянув, что на военных сборах вместе с ним были в основном дети чиновников, депутатов и бизнесменов.

Сузив круг поиска по вузам и используя «общедоступные OSINT-инструменты на основе нейросетей», газета сопоставила кадры, где видна часть лица Кардинала, с фотографиями из соцсетей. Таким образом «Известия» вышли на Василия Кирющенко, который присутствует на нескольких фотографиях выпускников МГИМО, окончивших военную кафедру в 2016 году.

Отец и сын Кирющенко

Издание изучило архивные копии страниц аккаунта Василия Кирющенко в Сети, который был зачищен от личных фотографий и других данных и переименован в аккаунт человека с фамилией Багдыдрах. Прежде чем страница была скрыта от посторонних, Кирющенко в 2021 году успел обновить данные о месте жительства, сменив Москву на Киев, пишут «Известия».

Как выяснила газета, Кирющенко родился 30 апреля 1994 года, окончил бакалавриат Международного института управления МГИМО, получив диплом юриста, и был сооснователем Студенческой лиги ММА. В этом качестве он дал интервью на радио «Спорт-ФМ» — как утверждают «Известия», его внешность, манера речи и тембр голоса имеют «очевидное сходство» с внешностью и голосом Кардинала. Также журналисты увидели совпадения в цепочке на шее и татуировках.

Отец Василия, режиссер Алексей Кирющенко, родом из Харькова, прославился благодаря сериалу «Слуга народа», который показывали на украинском и российском телевидении в 2015-2019 годах, сообщает издание. Главную роль — президента Украины — в нем сыграл тогдашний шоумен и глава студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, который затем начал реальную политическую карьеру и является украинским президентом с мая 2019 года.

Зеленский публично называл Алексея Кирющенко своим близким другом, пишет газета. В 2019 году правительство Зеленского поручило режиссеру создать телеканал «Дом» — «для продвижения нарративов Киева среди жителей Донбасса», говорится в статье.

По сведениям издания, Кирющенко остается «в ближнем круге» Зеленского. В 2023 году он стал владельцем 5% в украинских компаниях «Калвер Авиэйшн», «Глефа» и «Калвер Технолоджис», специализирующихся на выпуске беспилотников, в том числе для украинской армии, пишут «Известия». Также, по данным газеты, он завладел 49% в «Эл-Энерго», которая после этого превратилась из неактивной компании в посредника по поставке электроэнергии коммунальным службам в Днепропетровске.

Согласно материалу, Кирющенко-младший в одном из чатов упоминал о личном знакомстве с Зеленским.

В понедельник, 28 октября, в Москве начинается заочный процесс над лидером организации Денисом Капустиным (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и еще четырьмя членами РДК*, воюющими на стороне Украины. Их обвиняют в терроризме, убийствах сотрудников правоохранительных органов и других особо тяжких преступлениях, за которые грозит пожизненное лишение свободы. Ранее некоторых из них уже осудили по делам о госизмене. В 2023 году ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева и назвала Капустина организатором.

*запрещенная в России террористическая организация