Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца четырех соратников оппозиционного политика Алексея Навального — Марию Певчих*, Дмитрия Низовцева*, Киру Ярмыш* и Анну Бирюкову. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как отмечается в сообщении, Марии Певчих*, председателю совета директоров Anti-Corruption Foundation** (ACF), вменяются:

организация деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК),

распространение заведомо ложных сведений о российской армии (п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3),

вандализм (ч. 2 ст. 214 УК).

Дмитрий Низовцев* и Кира Ярмыш*, ведущие YouTube-канала «Популярная политика», обвиняются в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК) и в распространении «фейков» об армии (п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Главе социологической службы ФБК*** Анне Бирюковой, помимо участия в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1), вменяют оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

В декабре 2023 года стало известно, что МВД России объявило Певчих* и Низовцева* в розыск.

О том, что соратники Навального стали фигурантами уголовных дел о «фейках» об армии и оправдании терроризма, сообщалось еще в августе 2022 года. Издание «Сирена», созданное командой Навального, писало, что дела завели против Ивана Жданова*, Марии Певчих*, Леонида Волкова*, Киры Ярмыш*, Руслана Шаведдинова*, Любови Соболь*, Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева*.

В публикации издания отмечалось, что, по всей видимости, речь идет о высказываниях, сделанных оппозиционерами во время эфиров и в роликах на канале «Популярная политика». Издание подчеркивало, что это первое массовое дело против ведущих YouTube-канала по «фейкам» об армии.

Мосгорсуд в 2021 году признал основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией*** экстремистской организацией, после чего организация была исключена из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией. В 2022 году Навальный объявил о создании ACF**, который в России также включили в реестры иноагентов и нежелательных организаций.

Навальный находится в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд в августе 2023 года приговорил его к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. Приговор осудили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать».

В декабре 2023 года стало известно, что Навального этапировали в исправительную колонию особого режима №3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

* внесен(а) в реестр иноагентов

** внесен в реестр иноагентов, в России нежелательной организацией

*** организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена