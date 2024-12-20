Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (настоящая фамилия Шадрина*) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщила сама журналистка «Медиазоне»*.

Следствие ходатайствовало о ее заочном аресте на основании того, что в отношении Фельгенгауэр* было составлено несколько протоколов об отсутствии маркировки иноагента в соцсетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Также отмечается, что журналистка «скрывается от следствия».

Российский Минюст внес Фельгенгауэр* в реестр иноагентов в октябре 2022 года. В сентябре 2024-го стало известно, что против журналистки возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Она предусматривает штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Дела по этой статье возбуждаются в случае, если обладателя статуса иностранного агента в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Фельгенгауэр* живет за пределами России.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов