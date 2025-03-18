Пермский краевой суд вынес приговор в отношении местной жительницы Ирины Шатовой. Ее признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство малолетнего»). Женщину приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Суд назначил виновной наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета (СК), 11 июля 2024 года 34-летняя Шатова, находясь в квартире, задушила 9-летнего сына, а также причинила ему колотые раны груди.

«С целью сокрытия следов преступления злоумышленница поместила тело ребенка в чемодан, который оставила у мусорных контейнеров, расположенных в Ленинском районе города Перми, а в последующем скрылась. Тело мальчика было обнаружено очевидцами в утреннее время 12 июля 2024 года», — добавили в СК.

Адвокат осужденной Владмиир Обухов назвал наказание «чрезмерным», добавив, что будет подавать апелляционную жалобу, передает «Интерфакс».

ТАСС пишет, что мотивом преступления следователи называют финансовые проблемы женщины, из-за которых она планировала свести счеты с жизнью, а ребенка убила, чтобы он не остался один. В ходе заседания суда она заявила, что имеет долги на сумму порядка 3 млн рублей. Ее ежемесячный заработок составляет около 100 тыс. рублей, 98 тыс. рублей из которых она отдает на погашение долгов.

В начале февраля суд в Калининград заключил под стражу мужчину по обвинению в убийстве 7-летнего пасынка. Его поместили в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года. Ему предъявили обвинение в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство).