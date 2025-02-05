В Калининграде суд заключил под стражу мужчину по обвинению в убийстве 7-летнего пасынка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области.

Мужчина был помещен в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года. Как уточняется в телеграм-канале прокуратуры Калининградской области, 42-летний мужчина является жителем Черняховска. Ему предъявили обвинение в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство).

Мужчине также было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести) УК РФ. По данным следствия, 25 декабря он умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы и сломал ей руку.

«При этом, ни мать девочки, ни сам фигурант, за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и девочку госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме этого, и отчим, и мать, запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения ею травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы», — говорится в сообщении СК.

Решение об избрании меры пресечения принял Ленинградский районный суд, удовлетворив таким образом ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета. Представитель областной прокуратуры поддержал ходатайство следователя. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.

Мужчина дал признательные показания 4 февраля. В ходе допроса он рассказал следователям, что избил пасынка, так как ребенок якобы отказывался выполнять физические упражнения. Как следует из предварительного вывода судебно-медицинской экспертизы, ребенок погиб в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Региональное управление Следственного комитета заявило о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка в Черняховске 3 февраля. О пропаже ребенка заявила правоохранительным органам его мать. Тогда ведомство сообщало, что мальчик якобы ушел из дома после ссоры с родителями.

Для его поисков был задействован личный состав МО МВД России «Черняховский», а также кинологическая служба областного УМВД и волонтеры. Уголовное дело было передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел по указанию и.о. главы СУ СК по области Дмитрия Канонерова.

На следующий день ведомство сообщило о задержании отчима ребенка. В СК отметили, что мать ребенка не принимала участия в преступлении. Сам мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, вечером 1 февраля мужчина избил ребенка в отсутствие супруги. Обнаружив утром, что его пасынок мертв, обвиняемый попытался скрыть следы преступления. Он убедил жену сообщить о его пропаже, вывез тело в болотистую местность в черте Черняховска, после чего «сам создавал видимость активного поиска».