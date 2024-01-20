Российский суд вынес первый оправдательный приговор участнику военной операции на Украине, 41-летнему контрактнику из Чечни Зайнди Такаеву, которого обвиняли в убийстве сослуживца (ч. 1 ст. 105 УК). Об этом пишет «Коммерсантъ». Такаеву грозило до 15 лет лишения свободы.

По данным издания, убийство произошло в июне 2022 года во дворе многоквартирного дома в Первомайске (Луганская народная республика). Группа военнослужащих арендовала там квартиры. Четверо рядовых-контрактников дислоцированного в Ростовской области 163-го танкового полка устроили застолье в беседке рядом с домом. Помимо Такаева там присутствовали 20-летний Магомед Шахбанов, Вагиф Мирзоев и Магомед Дибиров, а также две местные 20-летние девушки — Анастасия и София.

Когда напитки и еда закончились, участники застолья начали расходиться. Мирзоев вернулся домой, взяв свой автомат Калашникова и пистолет Макарова. Дибиров, у которого при себе не было оружия, направился к машине, а Такаев пошел в туалет, оставив свой автомат.

После этого по беседке был открыт огонь. Девушки успели спрятаться под стол, а Шахбанов получил пулю в голову. По словам Такаева, он сразу понял, что стреляют из соседних кустов, поэтому схватил оставленный в беседке автомат и открыл ответный огонь, а потом вызвал на место происшествия соседей-врачей и военную полицию. Нападавших мужчина не видел якобы из-за темноты.

Девушки, находившиеся в беседке, заявили, что стрелял сам Такаев. По их версии, Мирзоев, уходя домой, оставил Такаеву свой пистолет, контрактник взял его, подошел к Шахбанову сзади и выстрелил ему в голову.

«Зайнди встал из-за стола, подошел к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову»,— заявили свидетельницы.

Сослуживцы Такаева и Шахбанова усомнились в этой версии, поскольку между ними якобы не было вражды — наоборот, Шахбанов был рад выполнить любой приказ Такаева, который был вдвое старше и имел солидный боевой опыт.

«Я сто раз мог бы убить Магомеда в бою, но в этом не было никакого смысла», — комментировал сам Такаев обвинения в свой адрес.

Под стражей обвиняемый находился полтора года, причем о его аресте стало известно лишь в мае 2023 года, когда ему в очередной раз продлили меру пресечения. На тот момент следствие велось уже девять месяцев.

В соответствии с вердиктом присяжных суд освободил Такаева и признал за ним право на реабилитацию. При этом сторона потерпевшего и прокуроры не согласились с этим решением. По их мнению, на присяжных могло быть оказано давление, а на мнение присяжных повлияли допущенные процессуальные нарушения.

В частности, экспертиза показала, что Такаев стрелял из оружия, которое не подходит под изложенную девушками версию. К тому же специалисты не нашли пулю, которой был убит Шахбанов. Также защита обвиняемого указывала на возраст свидетельниц, утверждая, что они могли необъективно оценить ситуацию в силу неопытности.