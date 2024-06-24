Суд в Техасе признал невиновным 68-летнего Керри Кука, осужденного в 1977 году за убийство. Как пишет CNN, мужчина до конца отстаивал свою невиновность.

Кука осудили по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней Линды Эдвардс в 1977 году. Он проживал с ней в одном доме. Отпечатки пальцев на двери Эдвардс совпали со следами Кука, однако анализ показал, что они не были «свежими».

Всего по делу прошло три судебных заседания: в 1979 году Кук был приговорен к смертной казни, но впоследствии приговор был отменен по апелляции; в 1992 году присяжные не смогли вынести единогласный вердикт; в 1994 году процесс закончился новым приговором и смертной казнью, однако позднее суд отменил второй вердикт, указав на неправомерные действия полиции и прокуроров.

В 1999 году результаты анализа ДНК на нижнем белье Эдвардс не совпали с данными Кука. Кроме того, главный свидетель первого процесса — Эдвард Скотт Джексон, который заявлял, что Кук рассказал ему об убийстве, отказался от своих показаний. Джексон пояснил, что солгал в обмен на смягчение собственного приговора.

В 1999 году Кук заключил сделку со следствием — вышел на свободу с учетом 20 лет, проведенных в заключении.

«Это решение окончательно и решительно оправдывает его имя и в то же время свидетельствует о возмутительных и непрекращающихся нарушениях со стороны государства», — сказал один из адвокатов Кука, Гленн Гарбер.

Он добавил, что «Керри безмерно страдал на протяжении почти 50 лет, и ничто не может вернуть ему жизнь».

CNN отмечает, что Кук стал одним из как минимум 199 человек, ошибочно осужденных и приговоренных к смертной казни в США, которые были оправданы с 1973 года.

Сейчас смертная казнь узаконена в 27 штатах. В частности, в начале июня жителю Айдахо Чада Дэйбелла избрали такую меру пресечения за убийство бывшей жены Тэмми и двух младших детей новой супруги, которое он совершил на почве «экстремистских религиозных убеждений относительно конца света».