Суд в Москве обязал компанию «Яндекс» закрыть на своем сервисе доступ к картам и фото инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за постоянных на него атак со стороны украинских БПЛА. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Исковые требования — удовлетворить. Обязать ООО «Яндекс» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иные элементов завода) из поисково-информационной картографической службы «Яндекс карты», — говорится в решении суда.

Также агентство отмечает, что с «Яндекса» в бюджет государства будет взыскана госпошлина.

В судебном документе сказано, что предприятие «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции».

По данным ТАСС, только в 2024 году этот комплекс четырежды подвергался «вражеским атакам киевского режима с использованием БПЛА», в результате которых пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники получили ранения.

«Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований прокурора, но суд пришел к выводу, что изложенные в исковом заявлении обстоятельства подрывают обороноспособность государства, оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов в Вооруженные силы РФ», — говорится в документе.

Это первое судебное решение, которое обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для ОПК объекта, отмечает агентство.

Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтеперерабатывающие заводы на территории России. 19 декабря в результате «массированной атаки» дронов по Ростовской области произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.