Головинский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника Военно-медицинской академии им. Кирова Павла Вешкина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34,8 млн рублей по делу о взятках в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Помимо этого, Вешкину будет запрещено занимать государственные и муниципальные должности ближайшие пять лет.

В конце января 2024 года Хамовнический суд Москвы арестовал Вешкина по подозрению в мошенничестве. Позднее его дело было переквалифицировано — в январе 2025 года Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Сообщалось, что помимо Вешкина по делу проходят еще несколько гражданских и военных лиц. Как следует из судебных документов, по версии следствия речь идет о взятках от представителей ООО «СЛ Фарма».

Как пишет «Коммерсантъ», Вешкин получил взятку в размере 34,8 млн рублей от гендиректора московской фармацевтической компании двумя частями — весной 2021 года и летом 2023 года.

За эти деньги он обещал оказать торговой организации покровительство, а также гарантировал шесть контрактов о поставке рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования, аппаратов ИВЛ и анестезиологических систем на сумму 700 млн рублей в период пандемии коронавируса.

Основу расследования составили материалы департамента военной контрразведки ФСБ, в которых говорится о формировании в 2022 году в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих к ним областях «устойчивой группы» для хищения бюджетных средств. После сообщений о распространении штамма омикрон, злоумышленники обратились в Главное военно-медицинское управления Министерства обороны с предложением срочно выделить деньги для приобретения медоборудования и медикаментов.