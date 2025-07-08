В Советском районном суде Челябинска 8 июля начались предварительные заседания по иску Генпрокуратуры о национализации «Южуралзолота» и других активов миллиардера, зампреда регионального заксобрания Константина Струкова и его близких. Судья принял решение закрыть слушания от СМИ. Что известно о ходе дела — в материале RTVI.

С чего все началось

Второго июля в офисах «Южуралзолота» прошли обыски. Как уточнили источники РБК, следственные мероприятия прошли и на рабочем месте главного акционера компании, миллиардера Константина Струкова, занимающего 78-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes (состояние оценивается в $1,9 млрд).

Собеседник издания уточнил, что обыски связаны с нарушением правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов на принадлежащих ЮГК участках. По мнению силовиков, это привело к ухудшению экологической обстановки в регионе, добавил источник.

В пресс-службе компании позже заявили, что поддерживают диалог с надзорными и правоохранительными органами.

«Мы уделяем максимальное внимание безопасности производства и минимизации экологического воздействия наших производств», — подчеркнули в ЮГК.

Иск Генпрокуратуры

На следующий день Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием национализировать активы миллиардера Константина Струкова. Речь шла обо всех акциях ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также о 100% долей в ООО «Управляющая компания “ЮГК”». Как уточнил сайт 74.ru, передать в собственность государства потребовали также компанию «Хоум» — юридическое лицо производителя кондиционеров «Уралвент», а также ООО «Бизнес-Актив» — учредителя компании «Бизнес-сити» (юрлицо БЦ «Челябинск-Сити»).

Из текста искового заявления следует, что занимающий с 2017 года должность зампреда заксобрания Челябинской области Струков нарушил закон: через процедуру банкротства завладел активами возглавляемой ранее компании «Южуралзолото» и создал ПАО «ЮГК».

Правоохранители отметили, что Струков сделал это, используя собственное положение в органах государственной власти. Выяснилось также, что чиновник завладел активами как минимум еще десяти компаний. Оформили их на дочь миллиардера Александру, гражданку Швейцарии, а также нескольких доверенных лиц.

Побег не удался

Как сообщили источники 74.ru, после обысков в «Южуралзолоте» члены семьи Струкова попытались вывести миллиарды рублей со счетов, после чего собирались покинуть Россию. Силовики заблокировали операции и не дали им пересечь границу, уточнили журналисты.

Самого Константина Струкова остановили буквально на взлетной полосе: его бизнес-джет Bombardier (регистрационный номер RA-67131) стоимостью более $50 млн собирался вылетать из Челябинска в Турцию, отметил «Коммерсант». Однако на взлет наложили запрет в Росавиации, а судебные приставы, поднявшиеся на борт, изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому моменту успели аннулировать в миграционной службе МВД России.

Однако в окружении миллиардера опровергли эту информацию.

«Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — подчеркнули в ЮГК.

«Мне ехать некуда, бежать не собираюсь, Россия — моя Родина, у нас в роду предателей не было, и я первым не буду», — процитировали в ЮГК основателя компании.

Суд без освещения

На входе в здание суда 8 июля усилили меры безопасности. Весь этаж оцепили приставы в бронежилетах и с оружием в руках, сообщили журналисты Ura.ru.

Однако представителей прессы в суд пустили, и слушание началось в их присутствии. Против трех сотрудников прокуратуры выступила команда из пяти адвокатов, представляющих интересы ответчиков. Один из адвокатов попросил суд удалить из зала «посторонних», имея в виду журналистов.

Он мотивировал это тем, что в ходе слушаний стороны будут раскрывать персональную информацию и содержащие коммерческую тайну данные. Поддержал адвоката и прокурор.

«Удовлетворить заявленные ходатайства. Разбирательство по гражданскому делу по иску генпрокурора РФ к Струкову и другим ответчикам провести в закрытом режиме», — ответил судья Константин Калашников.

Журналистов попросили удалиться из зала.

Кроме самого Константина Струкова, которого во вторник в зале суда не оказалось, ответчиками выступают его дочери Александра и Евгения, а также несколько доверенных лиц миллиардера.

В их числе гендиректор «Бизнес-сити» Сергей Евтеев, директор «Хоума» и «Уралвента» Наталья Зарубина, Екатерина Абрамова и Наталья Субботина, связанные с этими фирмами.

В списке оказался и Андрей Верзилин, мажоритарный акционер винодельни Esse (ООО «ВК Сатера»).

Кто такой Константин Струков

Миллиардер — депутат заксобрания Челябинской области с 2000 года, с 2017-го — заместитель председателя. С 2005-го состоит в «Единой России».

Струков родился 10 сентября 1958 года в селе Димитрово Оренбургской области. В 1980-м окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Носова, после чего до 1997-го работал в Башкирии и Казахстане.

В 1997-м Струков выкупил активы обанкротившейся компании «Южуралзолото» и создал ЗАО с таким же названием. В него вошло несколько предприятий, включая две золотоизвлекательные фабрики. Досталась миллиардеру и лицензия на разработку крупнейшего на Южном Урале месторождения золота.

В 2007 году ЗАО реорганизовали в ООО УК ЮГК, Струков стал президентом и единоличным его владельцем.

Как уточнил «Коммерсант», выручка компании за 2024 год составила 25 млрд рублей, в 2023-м — 33,9 млрд. В прошлом году компании миллиардера включили в санкционные списки США, а в 2025-м в 16-й пакет санкций ЕС попало ПАО ЮГК.

С 2011 года Константин Струков регулярно попадает в рейтинги 200 богатейших предпринимателей страны по версии Forbes.

По данным журналистов, миллиардер помог родственникам получить гражданство ряда европейских стран (включая дочь Александру). У самого Струкова есть гостиничный бизнес в Черногории, а у его жены — коммерческая компания в Сербии. Правоохранители отметили, что получаемые в России финансовые потоки Струковых направлялись в недружественные страны.