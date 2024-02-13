Апелляционный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма со штрафа на 5 лет лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

«Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Республики Коми на приговор Кагарлицкому* и постановил решение первой инстанции отменить, назначить Кагарлицкому* наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима», — цитирует его ТАСС.

Социолога взяли под стражу в зале заседания. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет.

В своем обращении, которое опубликовал телеграм-канал «Рабкор», Кагарлицкий* заявил, что не падает духом и продолжает собрать данные и материалы для новых кник, «в том числе для описания тюремной жизни уже теперь в московских учреждениях».

«В общем, до скорых встреч. Я уверен, что все будет очень хорошо. И мы увидимся снова и на канале, и на свободе. И вообще все будет прекрасно. Просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период. И в итоге все равно все будет хорошо», — сказал он.

Дело Кагарлицкого*

ФСБ возбудила в отношении Кагарлицкого* дело об оправдании терроризма в июле 2023 года. Как рассказал RTVI адвокат Кагарлицкого* Ерохов, уголовное дело против социолога завели из-за прошлогоднего поста о взрыве на Крымском мосту.

Защита настаивала, что «в своей деятельности профессор Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм», а целью его выступлений была «попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, поскольку именно там было возбуждено и расследовалось дело.

12 декабря социолога приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма и освободили в зале суда. Гособвинение с приговором не согласилось и подало апелляцию.

Сам социолог тогда выразил надежду на справедливое решение суда и отмечал, что обвинение противоречит его «принципам» и «репутации».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов