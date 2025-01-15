Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца блогера Сергея Косенко, который год назад бросил в сугроб своего на тот момент двухмесячного сына, снял свои действия на видео и опубликовал ролик в соцсетях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты. Преступный умысел не был доведен до конца, ввиду смягчения падения ребенка снежным покровом. Косенко производил видеофиксацию действий для изготовления контента администрируемых им социальных сетей», — сообщили в пресс-службе.

Косенко обвиняют в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ). Блогеру грозит до десяти лет заключения.

Косенко проживает за рубежом. В октябре 2024 года мужчину объявили в розыск, а также арестовали его счета.

Косенко опубликовал ролик, на котором он бросает своего двухмесячного сына Лео в снег, 7 января 2024 года. Многие пользователи осудили его за этот поступок, после чего Косенко заявил, что бросил в снег не живого младенца, а куклу.

По словам блогера, он хотел повторить другое аналогичное видео — для этого одел куклу в одежду своего сына и снял ролик, а после наложил лицо и мимику ребенка с помощью монтажа.

Адвокат мужчины Сергей Жорин также утверждал, что в видео была задействована кукла.

Спустя два дня после публикации видео глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против Косенко уголовное дело. Помимо того, следователям было поручено «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».