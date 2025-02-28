Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя Gulagu.Net Владимира Осечкина* к восьми годам колонии по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Владимира Осечкина* виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти) и заочно назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет», — сказали в суде.

В марте 2024 года столичный суд заочно арестовал основателя правозащитного проекта Gulagu.Net по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3, ч. 2, п. д).

Это не первое решение московского суда о заочном аресте правозащитника. В 2020 году ему предъявляли обвинение в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Его подозревали в продаже страховок для заключенных в период с 2015 по 2019 год.

Кроме того, по данным следствия, в 2013 году Осечкин* вместе со своим коллегой похитил миллион рублей у женщины, которая просила помощи у организации для своего отца, находящегося в тюрьме.

С 2020 года основатель Gulagu.Net объявлен в международный розыск. В 2021 году МВД повторно внесло его в картотеку разыскиваемых лиц. Сам Осечкин* предположил, что объявление его в розыск связано с большим видеоархивом пыток, снятым в нескольких российских колониях, который его проект опубликовал в октябре 2021 года.

После обнародования кадров следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении сотрудников больницы при ФСИН по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Владимир Осечкин* в 2015 году уехал из России во Францию. До этого, в 2011 году, он основал правозащитный проект Gulagu.Net, который помогает защищать права заключенных, а также публикует информацию о пытках в российских колониях.

В 2022 году против Осечкина* завели уголовное дело за распространение фейков об армии. По версии следствия, правозащитник публиковал «ложные сведения о деятельности российских военнослужащих на своем канале «Правозащитный YouTube-канал Gulagu.net». О каком именно ролике шла речь, следственный комитет не уточнял.

В январе 2023 года Минюст России внес Владимира Осечкина* в реестр иностранных агентов. Как объяснили в ведомстве, правозащитник «высказывался против специальной военной операции на Украине» и «принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными».

* признан Минюстом России иностранным агентом