Суд в Москве заочно приговорил украинскую ведущую Янину Соколову к 8 годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщила столичная прокуратура.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Соколовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Журналистке также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение трех лет после отбытия основного наказания. Приговор в силу пока не вступил.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями украинской телеведущей в августе 2022 года. По данным ведомства, ведущая «озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку» в эфире телеканала NTA.

«В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения», — отмечали в СК.

Через год МВД объявило Янину Соколову в розыск.

Янина Соколова начала свою журналистку карьеру с эфиров на телеканале TV5, где вела прогноз погоды. Позже она вела утренние эфиры на украинских телеканалах «Интер», «Пятый» и «1+1», а также проект «Кино с Яниной Соколовой» и общественно-политическую программу «Рандеву с Яниной Соколовой».

В 2018 году журналистка открыла YouTube проект «Вечер с Яниной Соколовой». В описании канала указано, что цель проекта — «борьба с российской пропагандой». На момент написания новости на канал Соколовой подписаны 537 тыс. человек.

В конце августа Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека по признакам национальности и языка (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Дело против Врублевского в России завели после его скандального высказывания в интервью казахскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 года. Тогда дипломат заявил, что украинские силы стараются «убить больше русских сейчас», чтобы этим не пришлось заниматься последующим поколениям украинцев.

После этого Бастрыкин поручил СК дать юридическую оценку словам украинского дипломата, а МИД Казахстана выразил протест Врублевскому. Позже посол извинился за свои слова, которые, как он выразился, «были высказаны на фоне повышенного эмоционального состояния».

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Петра Врублевского. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов, в марте МВД России объявило экс-посла в федеральный и международный розыск.