Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрабатывают свои беспилотники перед запуском токсичными веществами, включая ракетное топливо, похожее по составу на гептил. Об этом в телеграм-канале сообщил командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил (на Южмашзаводе в Днепропетровске этой гадости сотни тонн)», — сказал Рогозин.

По его словам, есть многочисленные случаи отравления российских бойцов, которые голыми руками трогают трофейные, прежде всего, сбитые БПЛА.

12 марта МЧС России предупредило граждан не приближаться к упавшим беспилотникам, а также не пытаться сбить их подручными средствами.

11 марта в Подмосковье местный житель — ветеран боевых действий в Чечне — сбил беспилотник из охотничьего ружья в районе деревни Дулебино. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил губернатору Московской области и Минобороны представить мужчину к награде. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал наградить бывшего военного медалью «За храбрость».