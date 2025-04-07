Власти Латвии прорабатывают планы массового демонтажа военных мемориалов в стране в преддверии 80-летия Победы. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«По поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — говорится в сообщении.

По утверждению ведомства, «намечено в максимально сжатые сроки» избавиться примерно от трети монументов над братскими могилами советских воинов в Латвии. «Для придания акту вандализма видимости „цивилизованности“ предполагается действовать „строго в рамках латвийского правового поля“, — заявили в СВР.

«Преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны „во что бы то ни стало опровергнуть“ существование под мемориалами массовых захоронений бойцов», — заключили в пресс-бюро.

В разведке утверждают, что руководство одного из поисковых отрядов «дало предварительное согласие “за разумную плату” надругаться над могилами и сфабриковать “нужные” протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения». По данным СВР, демонтаж мемориалов может начаться в Риге на православном Торнякалнском и воинском Братском кладбищах.

В августе 2022 года в Риге снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских. Мемориальный комплекс состоял из статуи трех воинов, скульптуры «Мать-Родина» и 79-метровой стелы. Следственный комитет России после начала сноса возбудил уголовное дело об уничтожении воинских захоронений.

Памятник в Риге был установлен в 1985 году. В мае 2022 года парламент Латвии денонсировал пункт договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений, тем самым законодательно разрешив сносить советские монументы. В качестве причины своего решения депутаты назвали военную операцию на Украине.